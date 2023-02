Inter, scintille tra Lukaku e Barella: ecco cosa è successo

Allo stadio Luigi Ferraris di Genova si sta disputando Sampdoria-Inter, valevole per la ventiduesima giornata di Serie A.

Allo stadio Luigi Ferraris di Genova si sta disputando Sampdoria-Inter, che sono ancora ferme sul risultato di 0-0. Non una grande Inter in questi primi 45 minuti.

I nerazzurri, infatti, si sono resi pericolosi poche volte dalle parti di Audero, e il nervosismo inizia a farsi sentire. Il primo a finire sul banco degli imputati è l’attaccante belga Romelu Lukaku, autore fin qui di una prestazione decisamente sottotono. Oltre alla prestazione poco convincente, l’attaccante si è reso protagonista di una discussione con il compagno di squadra Nicolò Barella, spazientito dopo una brutta difesa del pallone da parte dell’attaccante belga.

Il centrocampista nerazzurro, infatti, dopo una mancata difesa del pallone da parte dell’attaccante belga, ha sbracciato in modo vistoso, tanto da attirare immediatamente l’attenzione dell’attaccante che, senza troppi giri di parole, si è rivolto al compagno di squadra con un “adesso basta, stai zitto e non ti permettere più”. Insomma, Inzaghi dovrà essere bravo a riportare la calma in squadra per cercare di portare a casa il bottino pieno.