Galiter a forte rischio, il PSG ha deciso: Juventus in ginocchio

Questa seconda parte di stagione dirà molto sul futuro di vari allenatori che non stanno rendendo come ci si aspettava, con i club pronti a cambiare qualora le cose non migliorassero.

Uno di questi è Christophe Galtier, che non sta facendo benissimo in questa stagione alla guida del Paris Saint Germain. Stando a quanto riporta il Chiringuito, infatti, la società parigina potrebbe decidere di sollevarlo dall’incarico, specialmente in caso di eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco. Qualora ciò si verificasse, la società avrebbe già individuato il profilo ideale a cui affidare la panchina della squadra.

Galtier in bilico: il PSG ha scelto Zidane

Come detto, il futuro di Christophe Galtier sulla panchina del Paris Saint Germain è sempre più in bilico, specialmente in caso di addio alla massima competizione europea.

In caso di eliminazione, infatti, la dirigenza potrebbe decidere di interrompere prima del tempo il rapporto con il tecnico. Qualora ciò si verificasse, la società ha individuato in Zinedine Zidane il tecnico ideale da cui ripartire per avviare un nuovo ciclo. Sull’allenatore francese ex Real Madrid è forte anche l’interesse della Juventus, in caso di separazione da mister Allegri. Competere con la forza economica dei francesi, però, è un’impresa praticamente impossibile per la vecchia signora. Insomma, Galtier è chiamato a dare una sterzata positiva a questa stagione, per non rischiare di ritrovarsi senza squadra. La cosa certa, è che il PSG ha scelto Zidane per avviare un nuovo ciclo, sopratutto per cercare di portare a Parigi la tanto desiderata Champions League.