Barella ora è in bilico: l’Inter pensa alla cessione in estate

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, è da tempo nel mirino del Liverpool di Klopp: le ultimissime notizie di calciomercato sul campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo un periodo di grandi risultati che ha visto i nerazzurri vincere la Supercoppa italiana contro il Milan e la vittoria nel derby in Serie A proprio con i rossoneri, è stata fermata ieri sera dalla Sampdoria del grande ex di Dejan Stankovic in occasione dell’ultimo posticipo della giornata.

I nerazzurri hanno creato tantissimo, basti pensare alle due grandissime occasioni sciupate da Lautaro Martinez e ai dubbi sul rigore non assegnato per il fallo su Matteo Darmian, ma non sono riusciti a sfondare la porta di Emil Audero e a tener banco, più che il risultato, c’è il caso legato allo screzio avuto in campo fra Nicolò Barella e Romelu Lukaku. Il centravanti belga infatti, stufo dei soliti gesti di stizza del centrocampista sardo, lo ha apostrofato con delle parole non dolcissime. Barella, in questa stagione, oltre alle grandissime giocate si è però distinto soprattutto per qualche segno di nervosismo di troppo nei confronti dei compagni di squadra che potrebbero portare, nella prossima estate di calciomercato, anche ad un addio dell’ex giocatore del Cagliari.

Calciomercato Inter, Barella può lasciare: occhio alla Premier League

La prossima estate, vista anche la complicata situazione economica che sta vivendo l’Inter, potrebbe vedere Nicolò Barella lasciare la Pinetina per approdare in Premier League. Sulle tracce del classe 1997 ci sarebbe infatti il Liverpool di Jurgen Klopp.

I Reds ormai da tempo seguono l’ex centrocampista del Cagliari e potrebbero sfruttare la situazione non facile all’interno del spogliatoio per convincerlo a cambiare aria. La valutazione dell’Inter, anche in virtù del rinnovo della scorsa stagione, non scende sotto i 70 milioni di euro, una cifra molto alta, ma che non dovrebbe spaventare una società forte come il Liverpool.