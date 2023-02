Lo offrono alla Juventus per l’estate, ma c’è un problema!

Clement Lenglet, difensore centrale del Barcellona in prestito al Tottenham, potrebbe essere offerto alla Juventus per l’estate: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

La Juventus di Massimiliano Allegri, nell’ultima domenica di campionato, ha superato non senza problemi la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Quello che è ormai a tutti gli effetti un derby con i viola ha visto la Vecchia Signora trionfare grazie alla rete realizzata nel primo tempo da Adrien Rabiot, centrocampista francese che a fine stagione lascerà la Continassa considerando che il rinnovo di contratto non sembra ancora essere all’orizzonte. Una sfida importante ai fini della classifica e delle speranze di raggiungere un posto nelle coppe europee nella prossima stagione in attesa di quella che sarà la giustizia sportiva che ha già sanzionato con ben 15 punti di penalizzazione la Juventus che, senza quella decurtazione, ora si troverebbe al secondo posto nella classifica del campionato italiano di Serie A. Decisivo è stato quindi Adrien Rabiot a conferma che i francesi funzionano con la maglia della Juventus. Forse proprio per questo, in vista della prossima estate di calciomercato, il Barcellona potrebbe proporre ai bianconeri il cartellino di Clement Lenglet, difensore centrale blaugrana in prestito al Tottenham di Antonio Conte.

Calciomercato Juventus, proposto Lenglet: ecco la situazione

Clement Lenglet, difensore centrale francese di proprietà del Barcellona, ha una valutazione in sede di calciomercato di circa 15 milioni di euro ed un contratto in scadenza con la società blaugrana nel 2026. La Juventus avrebbe bisogno di nuove forze al centro del reparto difensivo, vista anche l’età di Leonardo Bonucci e la scarsa affidabilità fornita da Gatti e Rugani.

L’ostacolo è uno solo: l’incertezza in merito al futuro della Juventus in collegamento a quelle che saranno le sentenze della giustizia sportiva e ordinaria. Inoltre, se i bianconeri non dovessero accedere alla Champions, difficilmente Lenglet opterebbe per la soluzione Continassa in vista della prossima stagione.