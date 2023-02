Il Milan ci ripensa: firma low cost in Serie A

Il Milan gioisce ancora per il successo sul Tottenham: Maldini, però, prepara già il colpo a sorpresa per l’estate

Sono state settimane, anzi mesi, davvero difficili per il Milan. Il 2023 è cominciato nel peggiore dei modi, con il ‘Diavolo’ che ha perso irrimediabilmente terreno dal vertice di Serie A occupato dal Napoli.

Il club rossonero è riuscito, in quello che è stato probabilmente uno dei match sulla carta più duri, a rialzare la testa. Il successo per 1-0 a San Siro contro il Tottenham avvicina il Milan ai quarti di finale di Champions League ma intanto la dirigenza di via Aldo Rossi ha già altri pensieri per la testa. Chiudere nel migliore dei modi l’attuale stagione, certo, ma programmare in modo minuzioso la prossima. E, in tal senso, sono diversi i cambiamenti che attendono la squadra campione d’Italia in sede di calciomercato. In primis l’attacco dove resta più che incerto il destino di Rafael Leao. Se Ibrahimovic dovesse ritirarsi, con Origi che non ha convinto e Giroud che inizia a sentire il peso degli anni, allora l’intervento sul reparto avanzato sarà assolutamente corposo. Attenzione alla corsia di destra dove pure Saelemaekers e Messias sembrerebbero sull’elenco dei cedibili di Maldini.

Milan-Orsolini, ritorno di fiamma: lo scenario per giugno

E, come possibile ricambio direttamente dalla Serie A, il dt rossonero avrebbe messo nel mirino uno dei profili a lungo accostati al Milan.

Si tratta di Riccardo Orsolini, 21 presenze complessive con il Bologna quest’anno con 3 assist e 5 gol all’attivo. Un’ipotesi concreta, a costi decisamente contenuti visto che il Bologna potrebbe accontentarsi di 8-9 milioni di euro. In scadenza tra meno di un anno e mezzo con il club emiliano, Orsolini è nel pieno della maturità e di certo non rifiuterebbe la possibilità di approdare in una grande piazza come quella milanese. Il 26enne di Ascoli Piceno tra le priorità low cost per rimpolpare l’attacco di Stefano Pioli.