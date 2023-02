Sorpasso per Lautaro Martinez, la contropartita stuzzica l’Inter

Il neo Campione del Mondo potrebbe dire addio all’Inter in estate. C’è già un club affacciato alla finestra dei nerazzurri. Ecco come stanno davvero le cose

Presentatosi per la prima volta dalle parti di Appiano nell’ormai lontana estate del 2018, la scelta compiuta all’epoca da parte di Lautaro Martinez, ovvero quella di prendere immediatamente la maglia numero 10, ha subito colpito tutti. Un chiaro segnale, però, con cui il ‘Toro’ aveva già avvertito un bel po’ di persone.

E stato da lì in poi, infatti, che il classe ’97 ha trovato senza troppi indugi la via del gol in qualche sua prima apparizione al fianco della ‘Beneamata’. La vera svolta invece, a livello personale chiaramente, Lautaro Martinez l’ha avuta quando c’è stata la definitiva rottura tra l’ex capitano Mauro Icardi e l’Inter: con l’allora tecnico dei nerazzurri, Luciano Spalletti, che non c’ha pensato neanche un attimo a gettarlo nella mischia al suo posto. A distanza di anni, poi, sappiamo tutti quanti benissimo cosa sia diventato il ‘Toro’ per questa squadra: della quale ne è, oramai, un vero e proprio punto fermo…Oltre che, anche, capitano nelle ultime uscite.

Già 15 gol messi a segno in stagione dall’ex Racing Club più altri 7 buoni assist: sinonimo che ‘Lauti’ c’è e si mette, comunque, a disposizione dei propri compagni (anche tramite la via dell’ultimo passaggio, talvolta). La cosa che sorprende ancor di più, poi, è il fatto che il centravanti di Bahia Blanca abbia messo a segno nell’ultimo periodo la bellezza di 7 reti nelle ultime otto uscite. Un momento d’oro per lui e che, non a caso, ha inevitabilmente attirato da punto e accapo l’attenzione dei maggiori club europei. Tra questi vi è inoltre il Bayern Monaco, club che potrebbe essere già pronto a fare follie per lui in vista della prossima estate.

Calciomercato Inter, il Bayern prova a farsi avanti per Lautaro: c’è Pavard sul piatto più un ricco conguaglio

Rimasti orfani nella scorsa estate di Lewandowski, accasatosi nel frattempo al Barcellona, il Bayern Monaco ha dovuto, a quel punto, gettarsi immediatamente su Sadio Mane: che è sì un grandissimo campione, ma non ha certamente le caratteristiche da vero numero 9. Proprio per tale ragione, i bavaresi sono ora alla ricerca di un nuovo centravanti con un particolare pensiero che continua a restare rivolto all’attuale numero 10 dell’Inter.

Lautaro Martinez intriga e non poco i tedeschi per via delle sue grandi caratteristiche. Si muove là davanti, crea il giusto spazio per il compagno, si getta su qualsiasi pallone ma soprattutto sa far gol: caratteristiche che fanno letteralmente impazzire il tecnico Julian Nagelsmann. A farla breve, insomma, anche il Bayern Monaco potrebbe provare a fiondarsi sul classe ’97 in vista della prossima sessione di calciomercato estiva. Quale potrebbe essere la loro prossima mossa? Quella di offrire Benjamin Pavard, difensore che piace particolarmente all’Inter in ottica del dopo Skriniar, più un assegno degno di nota.

E’ vero, i nerazzurri ad oggi non hanno benché la minima idea di cedere il centravanti argentino. Certo è, però, che l’arrivo di un’offerta monstre potrebbe, comunque, arrivare a mettere in seria difficoltà Marotta e i suoi.