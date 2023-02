Il mistero si infittisce: scambio Juve che taglia fuori l’Inter

Sono tante le squadre in giro per l’Europa alle prese con alcuni problemi derivanti dai rinnovi di contratto da effettuare. Tra queste anche il Barcellona con il caso legato ad Alejandro Balde

Juventus e Inter ben conoscono le problematiche relative ai rinnovi di contratto più ostici da portare a termine. In Europa è un problema però comune a molte ed il riferimento in questo caso è al Barcellona, che è al lavoro sulle prospettive di prolungamento di Alejandro Balde, laterale mancino spagnolo di ottime potenzialità.

Un calciatore, il classe 2003 che qualche tempo fa era stato accostato anche all’Inter, oltre che più timidamente alla Juventus, che pure avrebbe bisogno di andare a rinforzare esattamente quella zona del campo. Intanto il mister relativo al futuro di Balde si infittisce perchè l stesso calciatore nei giorni scorsi al ‘Mundo Deportivo’ ha parlato del suo rinnovo: “Lascio la questione nelle mani del mio agente. Mi fido di lui al 100% e cosa succederà non lo so. La mia intenzione è di continuare qui, spero che tutto si risolva bene. Sono concentrato sul Barcellona e sulle prossime partite. Si occupa il mio agente di questo, speriamo vada tutto bene. Sono a mio agio qui, molto felice e spero di continuare così”.

Calciomercato Inter e Juventus, Baldè e il futuro incerto: scambio impossibile con Locatelli

Da un lato è quindi evidente la volontà di Balde di continuare a Barcellona, ma dall’altro sottolinea anche come non sappia nel concreto cosa accadrà, rimandando il tutto al lavoro dell’agente.

Il rebus andrà risolto dalle parti del Camp Nou, anche per il talentuoso classe 2003 ha il contratto in scadenza nel 2024 e la prossima estate si ritroverà quindi ad un solo anno dalla fine naturale del rapporto contrattuale. Una situazione che qualora non venisse modificata diventerebbe nuovamente ghiotta per le sue estimatrici. Senza un rinnovo lo stesso Barça potrebbe pensare ad una cessione per evitare brutte sorprese. Viste le necessità a sinistra della Juve potrebbero anche proporre uno scambio con Locatelli che invece potrebbe essere utile a Xavi. Un’ipotesi remota e che comunque non troverebbe terreno fertile dei bianconeri.