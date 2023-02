C’è anche il Milan: saluta Allegri per il grande tradimento

Il calciomercato di Juventus e Milan può intrecciarsi a giugno: adesso il big di Allegri può firmare con i rossoneri

Il Milan si prepara, dopo il bel successo in Champions League contro il Tottenham di Antonio Conte, ad affrontare il Monza.

Una sfida suggestiva per l’ambiente rossonero, visti i forti legami con due grandi ex come Galliani e Berlusconi che hanno caratterizzato, tra successi e trofei, la storia recente del ‘Diavolo’. Le attenzioni della dirigenza rossonera sono adesso già rivolte a quelle che potrebbero rivelarsi occasioni da cogliere al volo in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Che la rosa di Stefano Pioli abbia presentato più di un’incertezza, di un limite, è sotto gli occhi di tutti. Al punto che l’allenatore emiliano ha finito per passare alla difesa a tre, pur di ricompattare la squadra. Da giugno, però, molto cambierà agli ordini dell’allenatore emiliano. A partire dall’attacco, visto che Rafael Leao molto difficilmente finirà per rimanere in rossonero. L’accordo per il rinnovo che porterebbe il nuovo contratto del portoghese ben oltre l’attuale scadenza (2024) è decisamente lontano ed il Milan potrebbe puntare a fare cassa. Un mutamento che coinvolgerà anche altri reparti, compreso il centrocampo. La mediana, a parte Bennacer e Tonali, non ha visto garanzie così salde ed è per questo che dalla Spagna arriva un’indiscrezione quasi folle per rimpolpare la mediana di Pioli.

Dalla Juve al Milan: Maldini pensa a Pogba

Stando a quanto riferito da ‘Fichajes.net’, infatti, il Milan sarebbe in piena corsa per prendere Paul Pogba dalla Juventus.

Il centrocampista francese non ha praticamente mai messo piede in campo sin dal suo tanto chiacchierato ritorno in bianconero e le intenzioni del club piemontese, a giugno, sembrerebbero quelle di cederlo per liberarsi di un ingaggio molto importante. Ecco perchè oltre al PSG, che pure ci aveva provato l’estate scorsa per il talento ex Manchester United, il club di Via Aldo Rossi punterebbe su una scommessa di grande spessore come, appunto, Pogba. In caso di ingresso alla fase a gironi della prossima Champions League, quindi, Maldini potrebbe provarci concretamente anche se la Juve farebbe resistenza pur di non rinforzare una diretta concorrente.