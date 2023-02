Il post Skriniar per 20 milioni: Marotta all’assalto

L’Inter è già attenta alla sostituzione di Milan Skriniar che, a giugno, lascerà Milano a parametro zero per trasferirsi a Parigi

La stagione dell’Inter proseguirà con l’imminente sfida di campionato contro l’Udinese, domani sera a San Siro. I nerazzurri devono dare continuità alla striscia positiva per chiudere al meglio l’annata.

I discorsi scudetto, con 15 punti di distacco dal Napoli, sono virtualmente chiusi ormai da tempo. Adesso è tempo di valutare quelle che saranno le mosse che durante il calciomercato estivo muteranno buona parte della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Focus, in particolar modo, in difesa dove Milan Skriniar ha già annunciato da settimane l’accordo con il PSG. Il centrale slovacco, in scadenza a giugno, vestirà la maglia del club di Al-Khelaifi trasferendosi a costo zero. Uno smacco che l’Inter rischia di vedere raddoppiato visto che Stefan de Vrij potrebbe non rinnovare e lasciare dal 1 luglio i nerazzurri gratis. Ecco perché Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno sondando il terreno per almeno un colpo di spessore che possa portare nuove energie alla retroguardia della ‘Beneamata’.

L’Inter saluta Skriniar: l’erede arriva dalla Bundesliga

Al fianco di Bastoni, e probabilmente Acerbi, l’intenzione della dirigenza nerazzurra sarà quella di guarda in Germania. Occhi puntati in Bundesliga, in casa Wolfsburg, dove un giocatore su tutti potrebbe vestire la maglia dell’Inter in estate.

Si tratta di Maxence Lacroix, difensore francese classe 2000 ed in scadenza con la società tedesca il 30 giugno 2024. A meno di un anno dalla chiusura del contratto con il Wolfsburg, l’Inter potrebbe approfittarne per regalare il 22enne ex Sochaux a Simone Inzaghi. In questa stagione Lacroix ha collezionato 17 presenze complessive, con 1 rete all’attivo e 1156’ in campo. La valutazione fatta dal club di Bundesliga si avvicinerebbe intorno ai 20 milioni, una cifra che al tavolo delle trattative potrebbe anche essere limata verso il basso da Marotta.