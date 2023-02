La Juve torna a sognare: così il gioiello può firmare

Il calciomercato della Juventus passerà dall’arrivo di diversi rinforzi: adesso cambia tutto per il colpo richiesto di Allegri

Il pari con il Nantes lascia l’amaro in bocca ma adesso per la Juventus è tempo di pensare alla prossima sfida di Serie A contro lo Spezia.

La ‘Vecchia Signora‘ ha intenzione, da giugno, di tornare protagonista potenziando con decisione la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Occhio alle novità che adesso, dall’Inghilterra, possono portare buone nuove per la società piemontese. Secondo quanto riferito da ‘Footballinsider’, il Newcastle che resta interessatissimo a Ivan Fresneda potrebbe però avere alcune complicazioni nella corsa al talentuoso terzino. Il portale sottolinea, infatti, che i ‘Magpies’ avranno necessariamente bisogno della qualificazione alla prossima Champions League per provare a completare l’acquisto del gioiello di proprietà del Real Valladolid. Con l’arrivo di Ashby a gennaio, poi, l’interesse per Fresneda non sarebbe poi prioritario. A maggior ragione se il club inglese non centrasse l’ingresso alla prossima fase a gironi della massima competizione europea. E la Juventus, da questo punto di vista, può gongolare. Perchè con i ‘Magpies’ più lontani, adesso la società torinese potrebbe effettivamente fare il passo decisivo per provare a regalare ad Allegri il talentuoso laterale.

La Juve esulta: si avvicina il post Cuadrado

Fresneda ha dimostrato di essere uno dei migliori interpreti nel suo ruolo nella Liga, al punto che ha attirato su di sè l’interesse di diversi grandi club come appunto la ‘Vecchia Signora’, il Newcastle e non solo.

Già vicino all’Arsenal così come al Manchester United, il 18enne di Madrid in estate è destinato a smuovere il calciomercato estivo. E la Juventus, che perderà sicuramente Cuadrado a parametro zero, ha tutta l’intenzione di darsi da fare per portare a Torino uno dei terzini più promettenti dell’intero panorama europeo. In scadenza nel 2025, Fresneda ha collezionato fino a questo momento 12 presenze con il Real Valladolid.