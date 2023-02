Malagò si affida al silenzio sui diritti tv: “Meglio non parlare”

Il presidente del CONI si è espresso riguardo ai diritti tv e alle plusvalenze al microfono di Calciomercato.it

In esclusiva su Calciomercato.it è andata in onda un’intervista a Giovanni Malagò, attuale presidente del CONI. Il tutto è avvenuto nel corso di un convegno all’Università della Sapienza di Roma riguardante la riforma dell’ordinamento sportivo.

I temi di cui si è parlato sono stati tanti. Ma uno in particolare ha catturato l’attenzione di tutti i lettori e gli spettatori. Ovvero la questione sui diritti tv. Andando con ordine, l’intervista è iniziata parlando di ciò che può servire all’ordinamento sportivo per essere maggiormente efficace.

Il punto fondamentale è quello di creare delle norme in grado di tutelare l’intero settore. Così da stabilire un perimetro dal quale sarebbe molto meno probabile sconfinare. Posta così la questione sembra semplice, ma in realtà questa parte teorica rappresenta solo la punta dell’iceberg.

Ci sarebbe infatti un lavoro molto più complesso e specifico da svolgere. Ma il percorso da seguire sarebbe essenzialmente questo. Inoltre è stata sottolineata l’importanza dell’evento “Milano-Cortina“, che ha visto un aumento consistente in termini di credibilità per l’Italia.

Del resto le Olimpiadi invernali sono sempre molto apprezzate. In generale dalle parole del presidente Malagò trapela un certo ottimismo, come si può vedere dal video sottostante.

L’argomento principale di questa intervista riguarda tuttavia un’altra tematica.

Malagò si esprime sui diritti tv: ecco cosa ha detto

A loro modo le parole del presidente Malagò suonano quasi come un ossimoro. Questo poiché il presidente del CONI ha scelto in un certo senso la via del silenzio:

“Sarebbe fuori luogo che io oggi dicessi qualcosa, perché qualsiasi parola verrebbe strumentalizzata. Forse invito anche qualcun altro a farlo”.

Un vero e proprio atto di umiltà, quello che la figura in questione ha voluto trasmettere con queste parole. Benché si sia infatti dichiarato disponibili a rispondere a tutto, ci sono delle tematiche che per forza di cose lo costringono a non esprimersi.