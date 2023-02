La Juve sfida l’Inter: affare a casa Simeone

In vista del prossimo calciomercato estivo, si preannuncia battaglia tra bianconeri e nerazzurri per il difensore colchonero

Una deve sostituire il sicuro partente Milan Skriniar – e molto probabimennte anche Stefan de Vrij, che non dovrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza-. L’altra intende puntellare la difesa con un profilo d’esperienza, considerando le precarie condizioni fisiche, e anche i contrasti di natura tattica col tecnico Allegri, di Leonardo Bonucci. Inter e Juve sono insomma a caccia di un difensore centrale per la prossima stagione.

L’occasione potrebbe arrivare da Madrid, sponda colchonera, dove un centrale sudamericano potrebbe dire addio all’Atletico dopo anni di onorata militanza. Il club allenato dal Cholo Simeone, del resto, è in piena rivoluzione dopo un’annata, questa in corso, che si prevede avara di soddisfazioni.

Allegri sfida Inzaghi per Gimenez

L’ormai praticamente certo arrivo a parametro zero di Caglar Söyüncü dal Leicester potrebbe essere fatale per le ambizioni di titolarità di José Gimenez, il roccioso difensore uruguaiano colonna dello schieramento difensivo del club madridista. Nell’ottica di cedere qualche profilo importante per fare un ottimo mercato in entrata, il sudamericano potrebbe dire addio.

Sulle sue tracce c’è già il club nerazzurro, ingolosito dalla situazione venutasi a creare. Anche la Juve però avrebbe fiutato la possibilità di arrivare al calciatore, ed è pronta per lanciare l’ennesima sfida di mercato al club di Viale della Liberazione.