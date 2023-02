HIGHLIGHTS | Mkhitaryan e Lautaro decisivi: Inzaghi torna a sorridere

L’Inter torna alla vittoria grazie al 3-1 inflitto all’Udinese: nella ripresa Mkhitaryan e Lautaro mettono il sigillo al match

Simone Inzaghi può tornare a sorridere dopo il pari senza reti contro la Sampdoria. Tre punti preziosi per i nerazzurri che possono preparare al meglio la sfida di Champions League contro il Porto. Lukaku è tornato al gol trasformando il rigore del momentaneo 1-0, poi ci ha pensato Lovric per ritrovare la parità: nella ripresa Mkhitaryan e Lautaro chiudono i conti fissando il risultato sul 3-1 definitivo. Il distacco dal Napoli capolista resta sempre di 15 punti: difficilmente la situazione sarà recuperabile in ottica Scudetto con i partenopei che non perdono colpo. Negli anticipi di sabato vittoria in extremis del Bologna che supera 1-2 la Sampdoria a Marassi: decisivo Orsolini. Anche il Milan ha collezionato altri tre punti d’oro superando di misura il Monza grazie alla rete di Messias.

Ecco il tabellino del match di Inter-Udinese 3-1:

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic (21′ st Calhanoglu), Mkhitaryan (39′ st Gagliardini), Dimarco (34′ st Gosens); Lukaku (21′ st Lautaro), Dzeko. A disposizione: Onana, Cordaz, Gagliardini, De Vrij, Gosens, Lautaro, Bellanova, Asllani, Calhanoglu, D’Ambrosio, Skriniar, Carboni, Zanotti. Allenatore: Simone Inzaghi

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Ebosse (13′ pt Masina); Ehizibue, Pereyra (30′ st Samardzic), Walace, Lovric (30′ st Arslan), Udogie; Thauvin (16′ st Success), Beto (30′ st Ebosele). A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Masina, Arslan, Success, Abankwah, Buta, Samardzic, Pafundi. Allenatore: Andrea Sottil

Reti: 20′ pt Lukaku (rigore), 43′ pt Lovric, 28′ st Mkhitaryan, 44′ st Lautaro

Ammoniti: Lukaku, Masina, Darmian, Bijol