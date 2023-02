Dalla Juventus all’Inter: clamoroso Di Maria

Aria d’addio tra Correa e l’Inter. I nerazzurri sono pronti a cederlo in estate. Nel frattempo spunta fuori la clamorosa idea di portare il neo campione del Mondo a Milano

L’avventura vissuta da Joaquin Correa a Milano nell’ultimo anno e mezzo, non ha riservato particolari sussulti nei confronti dell’argentino. Ad essere sinceri, infatti, Marotta e Ausilio continuano ad interrogarsi giorno dopo giorno sul suo ipotetico futuro e faranno di tutto per provare a liberarsene a giugno.

Da quando ha messo piede in terra lombarda, il ‘Tucu’ ha già rimediato la bellezza, si fa per dire, di 7 infortuni. Ko che l’hanno, di fatto, costretto a saltare 21 gare ufficiali. Il suo scarso rendimento, però, non è dipeso solamente dai singoli acciacchi fisici, in quanto l’ex Lazio non è praticamente mai e poi mai stato in grado di incidere nella maniera in cui ci si aspettava inizialmente. L’Inter ha puntato moltissimo su di lui: al punto da arrivare a spendere circa 30 milioni di euro per il suo cartellino. Comprensibile, dunque, l’insoddisfazione che regna sui volti dell’intera dirigenza del ‘Biscione’ per questa cosa. E’ vero, come appena preannunciato del resto, il classe ’94 può dire addio già in estate, anche se non intende comunque lasciare l’Europa…In modo tale da poter disputare la prossima Copa America.

Nel mentre, un’idea che tiene banco, potrebbe essere quella di provare ad ingaggiare Di Maria al suo posto. A dirla tutta, infatti, dopo la famosa penalizzazione dei 15 punti in campionato, pena che Ferrero e i suoi hanno già scontato in questa annata, la ‘Vecchia Signora’ è ora alle prese con un’altra inchiesta denominata Prisma. Non a caso, gli stessi bianconeri sono tenuti sotto indagine per aver commesso tutta una serie di presunte manovre legate al caso delle plusvalenze fittizie e a cui segue poi la vicenda di alcuni stipendi non pagati. Le potenziali sanzioni vanno da: un’eventuale ammenda con diffida, fino ad arrivare anche al rischio esclusione da campionato e coppe o addirittura alla retrocessione in Serie B. Ed ora, supponendo che tutta questa serie di sanzioni dovessero essere seriamente confermate, molti big finirebbero a quel punto per andar via dove ad aprire le danze potrebbe essere proprio il neo campione del Mondo.

Calciomercato, Di Maria può lasciare la Juve: l’Inter ci pensa

Nonostante abbia fatto meta in quel di Torino soli sette mesi fa, Angel Di Maria potrebbe dare il suo addio alla Juventus già nella prossima estate. Il classe ’88 ha, infatti, un contratto che lo vede legato alla Juventus sino a giugno ed è perciò in scadenza.

Nell’accordo sottoscritto tra lui e la ‘Vecchia Signora’ si era arrivati a trovare l’intesa definitiva sulla base di un ingaggio da 5 milioni e mezzo che, solamente a determinate condizioni, potrebbe arrivare a toccare il tetto dei 7. Ora, considerando il fatto che l’argentino potrebbe, anche, arrivare a non dare il via libera al suo rinnovo, lo stesso Di Maria potrebbe finire per essere offerto anche all’Inter come potenziale sostituto di Correa. Quale sarebbe la posizione da parte dei nerazzurri? Marotta si direbbe certamente allettato dalla seguente idea, in quanto si tratta di un ipotetico affare a zero, anche se il calciatore percepisce ad oggi un ingaggio del tutto oneroso.