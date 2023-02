Mourinho molla la presa, battaglia Juve-Inter per l’ex giallorosso

Il tecnico giallorosso esce dalla lotta per il giovane centrocampista, sul quale ormai impazza la battaglia Juve-Inter

Per un’intera estate, e anche nel mercato di gennaio, la Roma di José Mourinho ha seguito quasi ossessivamente un profilo da tempo nel mirino delle grandi del Nord. Contingenze di mercato e diverse priorità nello sviluppo delle esigenze delle rispettive società avevano poi portato Juve, Inter e Milan a sospendere le trattative per l’acquisto del giovane talento, favorendo l’inserimento dei giallorossi.

Appurata poi l’intransigenza del club proprietario del cartellino dell’Azzurro, i capitolini hanno progressivamente iniziato a defilarsi. La conditio sine qua non posta dal Sassuolo, del resto, impedisce al momento qualsiasi tipo di dialogo. Il club emiliano vuole a tutti i costi Edoardo Bove: una pedina a cui lo Special One al momento non vuole rinunciare.

Frattesi si allontana da Roma: Allegri e Inzaghi si contendono il talento

Nonostante la volontà del calciatore – cresciuto proprio nelle Giovanili del club giallorosso- sia quella di un ritorno a casa, la trattativa tra Roma e Sassuolo per Davide Frattesi è ad un punto morto. Per i motivi sopraelencati. Tiago Pinto e Mourinho, stufi di un affare che non sembra andare a buon fine, avrebbero ormai virato su altri obiettivi. Questo avrebbe consentito il reinserimento di Juve e Inter.

Nonostante le finanze a disposizione non siano illimitate – per usare un eufemismo – bianconeri e nerazzurri sono disposti al sacrificio economico pur di ingaggiare il poliedrico centrocampista. Anche il Milan, del resto, sembra aver mollato la presa. Campo libero dunque per le due grandi rivali, alla caccia di nuova linfa per la zona mediana del campo.