Brozovic porta il pupillo: l’Inter spiazza tutti con lo scambio

Il calciomercato dell’Inter passerà da un colpo a sorpresa, durante l’estate: decisivo Brozovic per lo scambio



La stagione dell’Inter è pronta ad entrare nel vivo. Nonostante il pesante ritardo dal Napoli, i nerazzurri proseguiranno ad andare avanti con la speranza di rosicchiare punti agli azzurri.

In Europa, invece, gli ottavi di finale di Champions League incombono. Tra due giorni l’andata, con la sfida di San Siro che dirà tanto del prosieguo europeo degli uomini di Simone Inzaghi. Dal campo al calciomercato il passo è breve e i progetti dei nerazzurri sembrano prendere corpo con il passare delle settimane. La rosa attualmente a disposizione del tecnico piacentino subirà non pochi cambiamenti. Skriniar e de Vrij sono virtualmente già lontani, con lo slovacco che ha di fatto annunciato l’addio. Ma non è escluso che una vera e propria rivoluzione possa presentarsi e coinvolgere, in primissimo piano, proprio Simone Inzaghi. In base a come si chiuderà l’annata dell’Inter, il destino dell’allenatore potrebbe cambiare. E nelle ultime ore tra le ipotesi emerse sembra poter prendere corpo la clamorosa suggestione legata a Josè Mourinho. Il tecnico della Roma, avvicinato a diverse soluzioni negli ultimi mesi, potrebbe effettivamente salutare la società capitolina per rilanciarsi, per la seconda volta, all’Inter. E con Mourinho al timone, una delle possibilità di mercato potrebbe coinvolgere in primissima fila il destino di Marcelo Brozovic.

Brozovic per il pupillo di Mourinho: lo scenario

Il centrocampista croato, stando a quanto riportato da ‘Fichajes.net’, piace a diverse grandi società. Dall’Atletico Madrid al Barcellona passando, soprattutto, per il PSG.

E l’ex Dinamo Zagabria, sotto la Tour Eiffel, potrebbe regalare all’Inter un nuovo colpo di spessore. Uno dei pupilli di Mourinho che attualmente è alla Romama sembrerebbe destinato a fare ritorno dal prestito e rientrare al PSG. Si tratta di Georginio Wijnaldum. L’olandese, dopo lo sfortunato e grave infortunio subito ad inizio stagione, ha accumulato solo 4 presenze e 39’ in campo con i giallorossi. Mourinho, se dovesse tornare all’Inter, darebbe quindi il via libera alla cessione di Brozovic per riabbracciare il suo pupillo.