La Juve brucia l’Inter: colpo estivo ‘grazie’ a Frattesi

La Juventus è già orientata verso la prossima sessione estiva di calciomercato: Inter così può andare al tappeto

La stagione della Juventus, si sa, è stata costellata da alti e soprattutto bassi. L’Inchiesta Prisma e la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze non ha fatto altro che complicata un’annata che per lunghi tratti, da Torino, sperano di dimenticare presto.

In attesa del ritorno con il Nantes e il derby con il Toro, la Juventus è già orientata verso quella che rischia di essere una scoppiettante sessione estiva di calciomercato. All’orizzonte una vera e propria rivoluzione per tornare a lottare, il prima possibile ai vertici del calcio italiano ed in Champions League. Ecco quindi che da Torino potrebbero riprendere i contatti con il Sassuolo per uno dei nomi che negli ultimi mesi ha monopolizzato l’attenzione delle big di Serie A. Davide Frattesi piace tanto ai bianconeri quanto all’Inter, senza escludere la Roma. Uno dei pezzi pregiati di casa neroverde che, indirettamente, potrebbe finire per servire un assist alla ‘Vecchia Signora’.

Juve, non solo Frattesi: colpo low cost da Sassuolo

Sì, perché la Juventus nei discorsi riguardanti Frattesi con la società emiliana potrebbe mettere sul tavolo delle trattative un altro profilo ambito. Un nome che, per caratteristiche e ruolo, piace anche all’Inter.

Si tratta del brasiliano Rogerio, terzino mancino classe 1998 per il quale l’esborso economico potrebbe non essere esagerato, vista la scadenza del contratto con il Sassuolo ferma al 30 giugno 2024. 10 milioni potrebbero quindi bastare per battere la concorrenza e portare il brasiliano alla corte di Allegri. Là dove un altro talento verdeoro è destinato a dire addio a giugno, a zero: Alex Sandro. Rogerio in questa stagione ha collezionato 22 presenze con 3 assist all’attivo e 1783’ agli ordini di Dionisi.