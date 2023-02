Ora Spalletti non si fida: “Ci sto pensando ancora”

Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Eintracht Francoforte-Napoli: l’allenatore non si fida proprio ora

Da primo della classe in Serie A, Luciano Spalletti ormai è concentrato sulla sfida d’andata contro l’Eintracht Francoforte: i partenopei cercheranno di arrivare fino in fondo alla competizione europea, ma il percorso è molto arduo. In campionato gli azzurri vorranno trionfare con lo Scudetto visti anche i +15 di vantaggio sull’Inter, attualmente al secondo posto.

Alla vigilia della sfida prestigiosa di Champions League, Luciano Spalletti ha tenuto a precisare un aspetto importante: “Sto ancora a pensare alle domande che mi avete fatto a inizio campionato. Non dovevamo entrare nelle prime 4 e ora dite l’opposto. Ora non ci fidiamo”. Poi ha aggiunto: “Ha ragione Glasner che ha detto di avere il 50% di possibilità di passare il turno. Ha fatto molta esperienza lo scorso anno”. Ora la sfida d’andata per poi concentrarsi nuovamente sul campionato con l’Empoli prossimo avversario del Napoli. Successivamente si è soffermato su come sarà la partita: “Le squadre che giocano in Europa hanno dei momenti in cui devono decidere di lasciare campo agli avversari per andare a giocare nello spazio, come fa anche l’Eintracht”.