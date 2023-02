Valigie pronte per Vlahovic: Juventus al tappeto

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, molte società sono già in movimento per programmare il calciomercato del futuro.

Il calciomercato estivo in vista della prossima stagione sembra pronto ad entrare nel vivo, nonostante una seconda parte di stagione tutta da giocare.

Tra le squadre più attive in questo senso troviamo il Real Madrid, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa di mister Ancelotti in estate, Il reparto che i merengues intendo rinforzare è l’attacco, vista anche l’età di Benzema che avanza. Proprio per questo, la dirigenza spagnola sembra avere bene in mente il calciatore da provare a portare nella capitale spagnola.

Il Real fa sul serio: Vlahovic obiettivo concreto

Come detto, il Real Madrid ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Ancelotti, soprattutto per quanto riguarda il il reparto offensivo.

L’attaccante che la dirigenza del Real Madrid sembra avere scelto è Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 della Juventus. Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo As, il bomber bianconero sarebbe stato vicino già in inverno a lasciare la Juventus per sposare il Manchester United, ma l’agente avrebbe bloccato l’operazione. In estate le cose potrebbero cambiare e, vista la situazione che sta vivendo la vecchia signora per il caso legato alle plusvalenze, il Real Madrid potrebbe lanciare l’assalto decisivo per cercare di portarsi a casa il numero nove. Ovviamente sul taccuino degli spagnoli non c’è solo Dusan Vlahovic, ma il serbo è comunque uno delle prime scelte per ringiovanire il reparto avanzato. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con Dusan Vlahovic che potrebbe dire addio alla Juventus dopo solo un anno e mezzo dal suo arrivo.