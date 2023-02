“Non siamo alle elementari”: Brozovic, è successo in allenamento

Alla vigilia della gara contro il Porto Brozovic è stato richiamato proprio durante l’allenamento: ecco il perché di questo richiamo

Brozovic per i nerazzurri è una risorsa dal valore inestimabile. Purtroppo però è nato con un carattere leggermente particolare, cosa che spesso e volentieri lo ha visto più volte fare ammenda a livello disciplinare. Ma come calciatore ovviamente non lo si discute.

Da qualche anno a questa parte tiene tra le sue mani le chiavi del centrocampo nerazzurro. E anche con Inzaghi questa situazione non è affatto cambiata. Grazie alle sue giocate è in grado di dare equilibrio alla manovra di gioco della squadra, ed è per questo motivo che nessuno vuole rinunciare a lui.

A breve si giocherà la partita Inter-Porto. I padroni di casa sono alla prese con le ultime rifiniture tecniche in vista della partita. Appiano Gentile ovviamente è stata la location che ha ospitato questo breve “brainstorming” volto ad affrontare al meglio il club lusitano.

Gli animi saranno sicuramente tesi, tanto che qualcuno è stato richiamato a mantenere un atteggiamento più consono nel corso della seduta di allenamento trascorsa. Si tratta proprio di Marcelo Brozovic, come evidenzia il post apparso su Twitter qui sotto:

Non si sa il perché di questa ramanzina, né tanto meno se questo porterà a delle conseguenze tecniche o meno. A centrocampo Inzaghi non ha chissà quali opzioni. Inoltre privarsi del croato sarebbe follia pura, considerando l’apporto che è in grado di dare grazie alla sua qualità.

Tempo fa si era parlato di un suo addio all’Inter. Episodi simili non fanno altro che riportare il pensiero dei tifosi a certe notizie, seppur nel loro piccolo.

Perché Brozovic è stato rimproverato?

Nel video visto sopra si possono sentire senza particolari sforzi le parole pronunciate dal collaboratore di Inzaghi nei confronti di Brozovic: “Cerca di fare il serio, non siamo alle elementari“. Una frase fin troppo chiara, e pronunciata ovviamente senza chissà quale esitazione.

Risulta evidente come quello fosse un chiaro invito a concentrarsi in vista dell’impegno dei nerazzurri in Champions League. Lo stesso croato che è attualmente in ballottaggio con Calhanoglu, a causa di questo episodio potrebbe aver involontariamente “scoperto” le carte del tecnico. Anche se ovviamente ancora non si può sapere granché.