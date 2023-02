Inter-Juve, UFFICIALE l’affare a zero non si fa

Juventus e Inter continuano a lavorare in ottica futura per nuovi innesti di qualità assoluta: arriva la beffa, c’è la firma sul contratto

Non finisce il lavoro delle big d’Italia già proiettate in vista della prossima stagione: idee entusiasmanti e suggestive per puntellare le rose di Juventus e Inter. Novità importanti in ottica futura per arrivare a prospetti di assoluto valore con la speranza di raggiungere obiettivi sempre più in alto possibile.

Nelle ultime ore è arrivata anche la beffa con il rinnovo contrattuale in casa Arsenal: c’è stato così l’annuncio ufficiale per il prolungamento contrattuale del centrocampista egiziano dei Gunners Mohamed Elneny. All’età di 30 ani, ha optato di restare a Londra fino al 30 giugno 2024. Ecco le sue prime dichiarazioni al sito ufficiale del club inglese: “Sono felice, amo così tanto questo club e i nostri tifosi e darò tutto ogni giorno”. Il centrocampista esperto è stato seguito a lungo anche da Juventus e Inter, ma ora i due top club d’Italia dovranno virare su altri obiettivi. In questa stagione ha collezionato soltanto otto presenze, ma la sua presenza all’interno dello spogliatoio di Arteta è fondamentale.

Elneny firma il rinnovo: l’Arsenal pensa al futuro

L’obiettivo dell’Arsenal è quello di consolidare la prima posizione in Premier League anche se il Manchester City potrebbe prendere il sopravvento nelle prossime sfide. Decisiva in negativo per i Gunners la sconfitta in campionato nel big-match contro Pep Guardiola che è risalito velocemente in classifica.

Nonostante un minutaggio limitato Elneny cercherà di farsi trovare pronto quando sarà chiamato in causa per arrivare così a blindare il primo posto. Un’occasione più unica che rara per la formazione guidata da Arteta, simbolo dei Gunners anche da calciatore. Ora ci sta riprovando da allenatore per portare nuovamente in alto il nome dell’Arsenal.