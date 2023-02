Roma tradita, Mourinho e Dybala insieme in Serie A

La Roma potrebbe essere tradita da Josè Mourinho e Paulo Dybala: i due potrebbero continuare insieme ma in un’altra squadra di Serie A, lo scenario

Lo sfogo di Mourinho, le parole di Dybala. La Roma rischia di perdere i due perni del progetto Friedkin. A fine stagione sarà il momento di fare i bilanci e le prospettive non sono positive per i giallorossi. Lo ‘Special One’ potrebbe lasciare la Capitale, questo lasciano presagire le sue parole dopo la vittoria contro il Verona.

Con lui potrebbe andare via anche l’argentino che in una recente conferenza stampa ha spiegato di voler continuare ad essere allenato dal portoghese. Ma dove? Finora le voci più forti erano quelle provenienti dall’estero: dal terzo ritorno al Chelsea all’approdo al Paris Saint-Germain, passando per un altro ritorno, al Real Madrid. Ma restando i tema di ritorno ce n’è uno di cui si sta parlando nelle ultime ore: l’Inter. Lo ha fatto ieri Calciomercatoweb.it, lo riprende oggi ‘Repubblica’ che parla di una ipotesi non semplice da realizzare ma comunque suggestiva. E con un Mourinho di nuovo a Milano, Dybala potrebbe vestire nerazzurro con un anno di ritardo.

Calciomercato Inter, Mourinho e Dybala nerazzurri

Paulo Dybala potrebbe seguire Josè Mourinho dalla Roma all’Inter. L’argentino ha nel contratto una clausola che gli permetterebbe di lasciare la Capitale per una cifra abbordabile. La Joya la scorsa estate sembrava destinato a raggiungere il suo connazionale Lautaro Martinez alla corte di Inzaghi, prima che i nerazzurri puntassero su Lukaku e mollassero la pista.

Ora il nome ritorna di attualità, soprattutto se la suggestione Mourinho dovesse diventare realtà. Del resto Inzaghi non è al riparo da critiche e la sua conferma è legata ai risultati. Serve almeno la Champions, ma anche un finale di stagione che spazzi via i dubbi sulla sua guida tecnica. Non dovesse esserci, ecco l’addio e la caccia ad un nuovo allenatore: con la suggestione di Mourinho e l’ipotesi di un doppio colpo da Roma con lo Special One e Dybala.