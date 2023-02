L’uragano Simeone lo porta via gratis: Juve e Milan nei guai

Una pedina nel mirino di Juventus e Milan in ambito di calciomercato potrebbe finire a parametro zero all’Atletico Madrid di mister Simeone

La Juventus continua a vincere in Serie A. Domenica il gruppo targato Massimiliano Allegri ha superato nettamente anche l’ostacolo Spezia, grazie alle reti messe a referto da Moise Kean e Angel Di Maria. I bianconeri, in tal senso, dimostrano di non voler mollare, nonostante la classifica alquanto sconfortante per via della pesante penalizzazione di quindici punti.

Ora Vlahovic e compagni sono chiamati a non fallire la missione Europa League, battendo il Nantes nel match di ritorno. Il tecnico livornese è stato molto chiaro: l’obiettivo è cercare di vincere questa competizione, il che permetterebbe di qualificarsi alla prossima edizione della Champions. Lì dove il Milan desidera andare avanti il più possibile, raggiungendo quantomeno il traguardo dei quarti di finale. I rossoneri si stanno riprendendo dalla crisi buia e tempestosa in cui erano piombati nelle scorse settimane. Parlare di guarigione completa è forse troppo presto, ma i segnali senza dubbio sono positivi. Nel frattempo, giunge una notizia poco rassicurante per quanto concerne il fronte calciomercato.

Calciomercato Juventus e Milan, l’Atletico vuole Dahoud gratis

Sia la ‘Vecchia Signora’ che il club lombardo seguono da tempo il profilo di Mahmoud Dahoud, centrocampista classe ’96 (27 anni compiuti lo scorso 1 gennaio) in scadenza di contratto giugno 2023 col Borussia Dortmund.

Il rinnovo appare tutt’altro che scontato, di conseguenza potrebbe esserci la possibilità di assicurarsi le prestazioni di Dahoud a parametro zero in estate. Motivo per cui tale opzione intriga particolarmente Juve e Milan, ma bisogna fare i conti con la concorrenza. Stando a quanto riferisce ‘Fichajes.net’, infatti, ci sarebbe anche l’Atletico Madrid di Simeone sul calciatore. Un avversario non da poco, che potrebbe incastrare bianconeri e rossoneri.