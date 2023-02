Intreccio Lazio-Dybala: il colpo dalla Spagna

Paulo Dybala ha sposato in estate il progetto della Roma, ma il suo futuro è sempre in bilico: intreccio anche con la Lazio per il super colpo

Novità importanti in casa giallorossa per il futuro di Paulo Dybala. Dopo l’addio alla Juventus, l’attaccante argentino ha firmato con la Roma sposando il progetto giallorosso. Un futuro incerto anche a causa dell’inserimento della clausola rescissoria di appena 20 milioni di euro. Josè Mourinho si è affidato al talento argentino nei momenti più importanti con gol decisivi realizzati dall’ex bianconero. Ora il suo futuro è tutto da scrivere.

Il suo contratto con la società giallorossa scadrà nel giugno 2025, ma al suo interno è prevista anche una clausola di appena 20 milioni di euro. La Roma vorrebbe eliminarla il prima possibile, ma finora non c’è stato mai un contatto ufficiale. Dybala è sempre monitorato attentamente dalle big d’Europa, tra cui anche diversi club spagnoli: ci sarebbe così anche il Real Betis che potrebbe pensare a lui con l’intreccio con la Lazio. La società biancoceleste potrebbe fregare la società spagnola, che avrebbe già l’accordo con il talentuoso giocatore del Lione, Houssem Aouar, che si libererà a parametro zero dai francesi.

Lazio, colpo in attacco: Dybala verso la Spagna

Proprio in questo modo il Real Betis potrebbe volare sempre nella Capitale per provare a prelevare Paulo Dybala, che è arrivato in estate a vestire la maglia giallorossa. Un’idea suggestiva per rinforzare la rosa a disposizione di Manuel Pellegrini, che vorrebbe anche dettare legge in campo internazionale.

Novità importanti in casa giallorossa con il futuro sempre in bilico de La Joya, pronta sempre a fare la differenza nei momenti più difficili della stagione. Al momento l’obiettivo è quello di essere al top per il ritorno contro il Salisburgo, dopo la sconfitta di misura all’andata. Un affare difficilissimo con lo scenario complicato in vista della prossima stagione: Dybala cercherà così di continuare la sua storia d’amore con la Roma dopo ben sette stagioni vissute in maglia bianconera.