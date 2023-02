L’Inter mette la freccia: incontro in sede con l’agente

Nonostante l’importantissimo impegno in Champions League, l’Inter resta attiva sul calciomercato: blitz dell’agente, c’è l’incontro in sede

Testa alla Champions League e ai vari impegni di campo. Ma la dirigenza dell’Inter non può certamente restare ferma a guardare. Bisogna preparare già adesso il terreno in vista della sessione estiva di calciomercato, in cui la ‘Beneamata’ dovrà assicurarsi innanzitutto un valido erede di Milan Skriniar.

Il centrale slovacco, come noto, ha rifiutato la proposta di rinnovo della società meneghina. Già firmato, inoltre, il precontratto col Paris Saint Germain: la carriera dell’ex Sampdoria proseguirà in quel di Parigi, all’ombra della Tour Eiffel, e il trasferimento avverrà a parametro zero. Un colpo duro da digerire per i lombardi, però è necessario andare avanti e guardare oltre. Tant’è che l’amministratore delegato Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio sono già al lavoro in ottica sostituto Skriniar. In tal senso, uno dei nomi che piace maggiormente all’Inter è quello di Tiago Djalo, giovane difensore centrale portoghese di proprietà del Lille. Si tratta di un classe 2000 (compirà 23 anni il prossimo 9 aprile), dunque abbiamo a che fare con un profilo spendibile pure per il futuro.

Calciomercato Inter, blitz dell’agente di Djalo in sede: la situazione

Le sue doti sono abbastanza rilevanti e nella stagione in corso ha messo a referto 2 gol e 1 assist in 23 gare di campionato. La ‘Beneamata’ ha provato a portarlo a Milano durante la finestra dei trasferimenti di gennaio, ma senza successo. Ora il club nerazzurro ha cominciato a muoversi per l’estate.

L’agente del calciatore, come riferisce ‘Calciomercato.it‘, era presente quest’oggi nella sede dell’Inter. La trattativa per Djalo, di conseguenza, rimane in piedi e i contatti tra le parti in causa stanno proseguendo anche in queste settimane. L’ex Sporting Clube de Portugal presenta un contratto in scadenza giugno 2024 e la sua valutazione si attesta intorno ai 15-20 milioni di euro. A gennaio, però, il Lille ha respinto una proposta da 20 milioni giunta proprio dalla compagine lombarda. Va, poi, tenuto in considerazione l’interesse concreto da parte del Napoli targato Spalletti. Staremo a vedere.