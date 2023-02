Doppio blitz bianconero, Inter e Milan salutano i big

Le due cugine rivali potrebbero perdere due dei calciatori più rappresentativi dell’intero campionato di Serie A per accontentare le richieste di un club inglese in rapidissima ascesa a livello internazionale

Inter e Milan hanno già condiviso tre derby in questa stagione, compreso l’incontro di Supercoppa Italiana vinto dai nerazzurri con una prepotenza schiacciante. Sul campo, dunque, la stagione per le due rivali della stracittadina può definirsi chiusa. Quanto al mercato, invece, entrambe verranno chiamate a dire la loro la prossima estate.

Questa volta non ci sono operazioni in cui entrambe sono invischiate in entrata: si tratta piuttosto del forte interessamento da parte di una superpotenza inglese di Premier League a due dei calciatori più rappresentativi di cui dispongono Simone Inzaghi e Stefano Pioli. Nonché due dei più preziosi dell’intero campionato di Serie A. Da un lato Marcelo Brozović, sfortunato nel corso della prima metà di stagione per infortunio; dall’altro Fikayo Tomori, pezzo grosso della difesa rossonera priva di tanti altri elementi importanti.

Calciomercato, 65 milioni per il doppio affare in Premier

Ad aver palesato il proprio interesse è il ricchissimo Newcastle United di proprietà del fondo arabo ‘Pif’. Il club inglese è alla disperata ricerca di rinforzi nel caso in cui dovesse agguantare l’obiettivo di qualificazione alla prossima edizione di Champions League.

Un salto di qualità importante rispetto a quanto fatto vedere la passata stagione, quando i ‘Magpies’ lottavano per evitare la retrocessione. La forza economica del club è stata fondamentale in questo processo di ristrutturazione, ora servirebbero altri 65 milioni di euro per strappare a Inter e Milan i due fuoriclasse.