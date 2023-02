Firma a zero ✍️, è già Derby d’Italia 💥

Nuova occasione a parametro zero per le big di Serie A: il possibile colpo dalla Premier League

Settimana di coppe europee per Inter e Juventus, prossime avversarie nella semifinale di Coppa Italia.

La prima a scendere in campo sarà la squadra di Simone Inzaghi, in Champions League contro il Porto: “Sappiamo l’importanza che ha questa sfida. È normale che nel nostro percorso abbiamo già fatto partite di queste tipo. Dovremmo fare una grande partita soprattutto a livello mentale, perché a questo livello ci saranno dove avremo difficoltà, dovremo usare la testa e uscirne da squadra”. Domani, invece, toccherà alla Juventus di Massimiliano Allegri, ancora senza Pogba e soprattutto Federico Chiesa. L’esterno bianconero non ha recuperato dall’affaticamento muscolare accusato all’andata col Nantes. Oltre al doppio confronto in Coppa Italia, si profila un Derby d’Italia anche sul mercato.

Calciomercato, occasione Amartey e Derby d’Italia Inter-Juve

Inter e Juve potrebbero presto sfidarsi per Daniel Amartey. Il difensore è ancora in scadenza di contratto nel prossimo giugno con il Leicester.

Il 28enne rappresenta un’importante occasione a parametro zero per entrambe le società. In estate, infatti, l’Inter perderà Skriniar e potrebbe salutare anche de Vrij, mentre la Juve è già al lavoro per il post Bonucci. Occhi puntati, dunque, sull’occasione low cost Amartey. È già derby d’Italia.