Allegri al bivio decisivo: “Via con l’eliminazione”

Il giornalista, Enzo Bucchioni, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it nella trasmissione in onda su TvPlay toccando svariati argomenti.

Il giornalista ha parlato di un possibile nuovo stadio nella capitale, dichiarando che “sullo stadio di Roma ho poco da dire. Questo è un paese fermo da vent’anni, ci sono lacci dappertutto, la burocrazia cosa si è inventata negli ultimi trent’anni per qualsiasi opera pubblica? A Firenze c’è un signore che ha 300 milioni in tasca e gli hanno detto che lo stadio non si può fare. Ci sono giustamente delle proteste per delle situazioni, ma perché non sono scesi per strada prima? Quando ci sono dei capipopolo giustamente fanno gli interessi dei cittadini, vuoi trasformare il tuo quartiere? Va bene lo stadio, ma a patto che ci sia un miglioramento del quartiere”.

Enzo Bucchioni a TvPlay: “Fossi nei dirigenti, sarei quasi felice di andare fuori dall’Europa League”

Enzo Bucchioni a TvPlay sulla Juventus

Sulla vecchia signora, specialmente per quanto riguarda il percorso nelle competizioni europee, il giornalista ha affermato che “se esci anche dall’Europa League sommi una figuraccia a un’altra figuraccia dopo l’uscita dalla Champions, parlavamo di una Juventus che doveva vincerla l’Europa League, invece abbiamo visto la solita Juventus, con meccanismi che non appartengono ai meccanismi della Juventus e di Allegri. Non c’è né la mentalità né il gioco. Allegri è rimasto fermo al non prenderle, al 5-4-1, al difendiamoci e buttiamo avanti palla a Vlahovic. Io guarderei al futuro fossi nei dirigenti, sarei quasi felice di andare fuori dall’Europa League, sarebbe un elemento in più per cambiare tutto”.