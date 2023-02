Inzaghi non può sbagliare: “I quarti ora sono un obiettivo”

Il noto giornalista di fede nerazzurra, Fabrizio Biasin, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it nella trasmissione in onda su TvPlay.

Fabrizio Biasin, noto giornalista di fede nerazzurra, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it nella trasmissione in onda su TvPlay, parlando della sfida di stasera che vede l’Inter affrontare il Porto.

Proprio sulla gara di stasera, Biasin ha dichiarato che “mi piacerebbe riuscire a fare la figura del Napoli. Mi accontenterei di un 50%. Ovviamente fatta una buona pescata, c’erano squadre sulla carta più complicate. Ma il Porto ha esperienza, non perde da Ottobre, viene da un filotto di vittorie, il tecnico conosce bene Inzaghi…ha le carte per dare fastidio all’Inter. Sulla carta più forte dell’Inter. L’Inter ha il dovere di provare a superare il turno. Se sino a due mesi fa gli ottavi erano un obbiettivo, con il Napoli davanti a tutti anche i quarti sono diventati un obbiettivo. Attenzione, Porto squadra quadrata”.

Fabrizio Biasin a TvPlay: “Dzeko favorito su Lukaku”

Durante la trasmissione in onda su TvPlay, Fabrizio Biasin ha parlato anche della formazione che stasera dovrebbe scendere in campo contro il Porto.

Uno dei dubbi principali riguarda il compagno di reparto del Toro Lautaro Martinez. Biasin, su questo, ha aggiunto che “dalle ultime Dzeko preferito a Lukaku, Sceglie chi ha dato più certezze, credo sia logico. Fisicamente Dzeko un filo in calo. Per Lukaku ci sarà tempo in corso d’opera. Che gara farà l’Inter? La gara di attesa non la concepisco, ma credo neanche Inzaghi. Non ci sarà neanche l’arrembaggio dal 1 minuto, ma tendenzialmente le squadre di Inzaghi cercano di tenere alto il ritmo possibilmente provando a forzare le cose da subito. Hanno sempre fatto così nelle gare importanti. La speranza è che l’avversario ti conceda degli spazi. L’Inter ha problemi quando gli altri chiudono gli spazi. Il gioco di Inzaghi ha possibilità di fare bene”.

Il giornalista ha chiuso il proprio intervento parlando del percorso delle squadre italiane in Europa, affermando che “io tifo per il progresso del calcio italiano. Per cui li porto avanti. Tranne se giocano contro l’Inter”.