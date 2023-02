“C’è già l’accordo”: colpo Juve, è tutto deciso

Il calciomercato della Juventus, in vista dell’estate, è pronto a registrare una svolta improvvisa: accordo lampo

Una delle sfide più importanti della stagione della Juventus si avvicina. Il Nantes all’orizzonte per sperare, dopo il discusso 1-1 dell’andata, di approdare ai quarti di finale di Europa League.

Tra le priorità della ‘Vecchia Signora’ vi è chiaramente il calciomercato e quelle che, da giugno, saranno le operazioni atte a rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Ed in tal senso non sembrerebbero arrivare buone notizie poichè, dall’Inghilterra, è ad un passo dallo sfumare uno dei nomi maggiormente chiacchierati per il centrocampo juventino. Secondo quanto viene riportato da ‘Footballinsider247.com’, l’Arsenal avrebbe già trovato l’accordo per l’approdo di Youri Tielemans durante l’estate. Il centrocampista belga è in scadenza con il Leicester a giugno, è stato accostato a diverse grandi squadre ma il suo futuro sarà con ogni probabilità ancora in Premier League. La Juventus ci ha pensato a lungo, visto l’addio di McKennie già registrato e quello di Rabiot che dirà addio a parametro zero la ‘Vecchia Signora’. Ma, per i bianconeri, è pronto ad essere registrato un nulla di fatto. Così come per Newcastle e Barcellona che hanno sperato fino all’ultimo momento di avere la meglio: l’Arsenal rimane, per distacco, il club in pole position.

Tielemans ha deciso: firma ad un passo

Già la scorsa estate i ‘Gunners’ sono stati ad un passo dalla firma del 25enne che in questa stagione ha già collezionato 28 presenze con 4 gol ed 1 assist vincente.

Nonostante il Leicester speri ancora di trovare un accordo per il rinnovo del contratto, questa eventualità appare decisamente improbabile, quasi impossibile. E l’addio a zero in direzione Londra pare solo questione di settimane. Il giocatore punta a cambiare aria da ‘free agent’, per ottenere un ingaggio superiore a quello attuale: sin dal suo approdo al Leicester nel 2019, infatti, Tielemans guadagna poco meno di 2 milioni di euro a stagione. Situazione dunque in divenire, con la Juventus che pare ormai sempre più lontana per la firma del classe 1997 il cui destino pare sempre più probabile che sia all’Arsenal, alla corte di Arteta.