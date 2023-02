Rompe con l’allenatore: così il Milan può piazzare il grande colpo

Il Milan vuole continuare la cavalcata in Champions League: top idea in attacco per il futuro, il grande colpo dopo il litigio con l’allenatore

Novità importanti in casa rossonera con la dirigenza sempre alla ricerca di profili interessanti per allestire una rosa super competitiva in vista della prossima stagione. Da monitorare attentamente il futuro di Rafael Leao, che è sempre in bilico: l’attaccante portoghese potrebbe così anche pensare all’addio. Nessun problema: Maldini insieme a Massara è attivo per sondare piste suggestive per rinforzare in modo particolare il reparto offensivo.

Il Bayern Monaco, dopo la vittoria in casa del PSG, intende proseguire la sua avventura in Champions League. Il manager dei bavaresi, Julian Nagelsmann, ha voluto più incontri con alcuni giocatori della squadra visto che pretende devono lavorare di più per mettere più serietà e intensità. Come svelato dal portale Sport 1 alcuni giocatori, come Serge Gnabry e Leroy Sané, sono stati presi di mira. Dopo la sconfitta contro il Borussia Mönchengladbach, Negelsmann è andato su tutte le furie sia per quanto riguarda la direzione arbitrale che per la prestazione offerta dai suoi giocatori. Il talentuoso giocatore tedesco del Bayern Monaco ha collezionato finora 11 gol e 11 assist, ma potrebbe così andare via in estate nonostante il suo contratto scadrà nel giugno 2026. In caso di addio di Rafael Leao, il Milan potrebbe così sondare la pista che porta a Serge Gnabry.

Milan, se Leao va via: colpo dal Bayern Monaco

Diversi calciatori non hanno apprezzato il fatto di aver tolto uno dei due giorni di riposo che l’allenatore aveva inizialmente concesso all’inizio della settimana. La sconfitta per i bavaresi è stata così decisiva per tornare subito in campo: non tutti l’hanno presa bene.

Idee entusiasmanti in vista della prossima stagione: il Milan continua ad essere attivo sul fronte calciomercato per allestire una rosa competitiva in ottica futura. Ci sono stati troppi alti e bassi per la compagine rossonera, pronta a voltare subito pagina sempre con Stefano Pioli alla guida.