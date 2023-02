Marcelo torna a casa: ora è UFFICIALE

Il Fluminense, tramite i propri profili social, ha annunciato il grande ritorno di Marcelo, che ha già vestito in passato la maglia del club brasiliano.

Nonostante la stagione ancora in corso, il calciomercato sembra non terminare. La squadra brasiliana, infatti, ha annunciato un grande ritorno.

Stiamo parlando dell’ex stella del Real Madrid Marcelo che, dopo soli cinque mesi in Grecia con l’Olympiacos, ha deciso di comune accordo con la società di interrompere il rapporto. Il calciatore, quindi, ha potuto scegliere con tutta tranquillità quella che potrebbe essere l’ultima tappa da calciatore professionista.

Marcelo torna a casa: firma con il Fluminense

Come detto, dopo l’addio dato all’Olympiacos, Marcelo ha deciso di proseguire la propria carriera in Brasile e, più precisamente, nel Fluminense.

Per il terzino classe 1988 si tratta di un ritorno, visto che ha vestito la maglia del club brasiliano dal 2005 al 2007. Ora, dopo sedici anni, la società ha comunicato di averlo riportato a casa. Dopo 5 Champions League, 4 campionati del mondo per club, sei campionati spagnoli, tre supercoppe europee, 2 Coppa del Re e 5 supercoppe spagnole, per Marcelo la carriera europea è giunta al termine.