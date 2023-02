Incubo Conte: per le italiane non c’è nulla da fare

Antonio Conte vuole qualificarsi al turno successivo in Champions League, ma pensa già alla prossima sessione di calciomercato: idea da urlo

Il Tottenham dovrà affrontare il Milan nella sfida di ritorno degli ottavi di finali di Champions League (1-0 per i rossoneri a San Siro). Il futuro di Antonio Conte come manager degli Spurs è sempre in bilico, ma l’allenatore italiano vuole qualificarsi ai quarti della massima competizione europea per scrivere ancora una volta la storia.

Una sfida proprio alla portata del top club della Premier League, che continua a lottare per un posto tra le prime quattro. Il sogno per la prossima stagione si chiama Antonio Rudiger: il centrale del Real Madrid è arrivato dopo l’addio al Chelsea. Londra la conosce molto bene dopo gli anni d’oro con la maglia dei Blues, ma il suo futuro potrebbe essere ancora nella capitale spagnola. Novità importanti in vista della prossima stagione con tante idee per provare ad allestire una rosa ancora più competitiva. Lo stesso allenatore italiano, Antonio Conte, ha fatto tanta spesa in Serie A con rinforzi importanti come Romero, Bentancur e Kulusevski.

Tottenham, colpo in difesa: beffa per le italiane

Per la difesa le big d’Italia avevano messo nel mirino il centrale francese, Evan N’Dicka, ma bisogna fare i conti con la forza economica del Tottenham. Perfetto per la difesa a 3 di Conte, il difensore dell’Eintracht Francoforte si è messo in luce anche contro il Napoli con un lavoro arduo sull’attaccante nigeriano Victor Osimhen.

Il suo futuro potrebbe essere in Premier League sposando il progetto del Tottenham con Antonio Conte che predilige difensori rapidi e veloci per coprire lo spazio alle spalle. Juventus e Milan avevano pensato a lui per rinforzare le rispettive difese, ma ora bisognerà fare i conti con gli Spurs che vogliono mirare sempre più in alto dopo stagioni entusiasmanti.