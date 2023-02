Di Maria Juve ⚪️⚫️, un super colpo anche per convincere il Fideo 🇦🇷

La dirigenza della Juventus al lavoro per il rinnovo di Angel Di Maria. Possibile colpo che fa felice l’argentino

La Juventus di Massimiliano Allegri sempre più nel segno di Angel Di Maria.

L’argentino ha travolto il Nantes con una prestazione pazzesca e un super gol per sbloccare il decisivo match di Europa League. I tifosi si godono il Fideo, sognando anche il rinnovo, e nel post partita l’ex PSG ha parlato così: “Sono davvero contento di essere riuscito a concretizzare il lavoro della squadra. Volevamo superare il turno, l’Europa League è importantissima per noi. Aspettavo da tantissimo una maglia del genere con la Juve, sono riuscito ad alzare l’asticella. Le mie qualità sono queste, sono riuscito ad aiutare la squadra, abbiamo vinto e siamo agli ottavi”. La dirigenza bianconera, dunque, potrebbe presto intavolare una trattativa per il rinnovo di Di Maria. Con un possibile colpo che farebbe ancora più felice il campione del mondo argentino.

Calciomercato Juve, De Paul anche per il rinnovo di Di Maria

Dopo il lungo corteggiamento della scorsa estate, la Juventus lavorerà per convincere Di Maria a rinnovare oltre la scadenza di giugno.

In questo senso, potrebbe anche tornare di moda il nome di Rodrigo De Paul, vecchio pallino di calciomercato del club bianconero. L’argentino ex Udinese, grande amico e compagno di Nazionale di Di Maria, è sempre in bilico all’Atletico Madrid a causa dei suoi rapporti col Cholo Simeone. Possibile dunque un nuova tentativo dei bianconeri anche per la permanenza di Di Maria. Staremo a vedere.