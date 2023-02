Rinnovo col Milan, Giroud esce allo scoperto

Giroud si è recentemente espresso riguardo alla sua situazione contrattuale col Milan. La sensazione è quella di voler proseguire

Giroud ha recentemente dichiarato quale sarà il suo futuro con il Milan. Le sensazioni sono molto buone, e i tifosi sperano ovviamente che quanto di buono traspare si possa poi concretizzare. Non è mai facile, ma la volontà del giocatore rappresenta un ottimo punto di partenza.

Si tratta ad oggi di un giocatore che per i rossoneri è molto prezioso. I suoi magici gol durante i derby lo hanno reso un idolo per tutti i tifosi. Oltre ad essere anche un valore aggiunto, che contribuisce a suo modo ad elevare il tasso tecnico della rosa.

La situazione contrattuale che lo sta riguarda ultimamente prevede una scadenza fissata in data 30 giugno 2023. Tutti i supporter rossoneri vorrebbero optare per il rinnovo. Ma per ovvie ragioni questa è una decisione che non spetta prendere a loro.

Sarà infatti la dirigenza a valutare attentamente se sia il caso proseguire con lui o meno. Tempo fa si era parlato di un interesse da parte di varie squadre della MLS per la punta francese. Ma di fatto non c’è stato niente di concreto a riguardo.

Ai microfoni di DAZN il francese ha avuto modo di esprimersi proprio riguardo questa situazione, lasciando i tifosi avvolti da una coltre di dubbi e perplessità. Tuttavia il fatto che dalle sue parole riesca a trasparire così tanta fiducia non è casuale. Anzi.

C’è un motivo ben preciso se sono tutti apparentemente così tranquilli. Poche righe sopra si è parlato di come la volontà conti molto. Specie se è il giocatore a fare leva su questo. Ebbene, in questo caso potrebbe essere proprio questa la chiave di volta decisiva: ecco perché.

Giroud si esprime sul rinnovo: regna l’ottimismo

In seguito alle parole pronunciate da Giroud sul rinnovo l’ottimismo ha improvvisamente invaso Milanello. Ciò che ha detto a DAZN riguarda essenzialmente quello che è il suo obiettivo principale. Ovvero proseguire il suo percorso con il Milan.

L’attaccante ha poi affermato di avere la sensazione che le cose andranno per il verso giusto. Le due parti stanno parlando proprio in queste ultime battute di febbraio, e c’è grande fiducia circa il raggiungimento di un potenziale accordo. Adesso tutto il popolo rossonero attende con le dita incrociate.

Sperando che a breve possano giungere ulteriori sviluppi. Possibilmente decisivi per la sua permanenza al Milan.