Post Di Maria 👀, l’erede può arrivare con lo scambio 🔥

La dirigenza della Juventus già al lavoro anche per il post Di Maria. Il possibile scambio nella prossima estate

Dalle vicende extra-campo al calciomercato: nei prossimi mesi la nuova dirigenza della Juventus sarà chiamata a risolvere anche la questione Di Maria, assoluto trascinatore dei bianconeri a Nantes.

Come noto, l’esperto argentino campione del mondo in Qatar è in scadenza di contratto a giugno. Negli scorsi giorni l’ex PSG è tornato a parlare così del proprio futuro: “Futuro in Europa? Non ho preferenze. Sono felice qui. Il club ha diversi problemi, negli ultimi tempi non si sta parlando molto del rinnovo. Non ho parlato con la Juve, né con altri club. Cerco di pensare solo a giocare e di dimostrare il mio valore in ogni partita. Poi vedremo cosa accadrà”. A prescindere dall’eventuale rinnovo del Fideo, la Juventus in ogni caso è già al lavoro per il post Di Maria. Con un possibile nome a sorpresa in vista della prossima estate.

Calciomercato Juve, carta Zakaria per l’occasione Ziyech

La società bianconera ha un’importante carta da potersi giocare in casa Chelsea. Si tratta di Zakaria, che prima dell’infortunio stava convincendo Potter dopo un difficile avvio.

I Blues potrebbero riscattare il centrocampista svizzero al termine della stagione, o rinegoziare con la Juventus. In questo caso, non è escluso che i bianconeri possano fare un tentativo per arrivare a Ziyech. L’estro, la fantasia e la grande tecnica del marocchino potrebbero convincere la Juve per il post Di Maria. Staremo a vedere.