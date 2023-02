Dalla Juve alla Mls con Messi: tutti i dettagli

L’avventura bianconera sta per giungere al termine, con il suo futuro che potrebbe essere negli Stati Uniti

“Sono due grandi calciatori e noi vogliamo prendere i migliori. Porterebbero un grande valore aggiunto alla squadra e al campionato”. Così Phil Neville, allenatore dell’InterMiami, in merito al possibile arrivo di Leo Messi e Sergio Busquets nella squadra dove ha chiuso la carriera Gonzalo Higuain.

Sognano Messi e Busquets, rispettivamente in scadenza contrattuale con Paris Saint-Germain e Barcellona, l’Inter Miami punterebbe in realtà a rinforzare anche altri reparti della rosa. Per esempio quello arretrato o quello degli esterni, a tal proposito occhio al nome dello juventino in procinto di addio: Juan Cuadrado.

Anche il colombiano è in scadenza fra qualche mese, con la società targata Exor ad oggi per nulla intenzionata a trattare il prolungamento. Il 34enne è a fine corsa, perlomeno con la maglia bianconera dopo tanti successi e stagioni vissute da protagonista.

Calciomercato Juventus, Cuadrado chiude la carriera in Mls

Come gli ex compagni Higuain, Matuidi e Chiellini, Juan Cuadrado può dunque chiudere la carriera nella Major League Soccer.

L’Inter Miami potrebbe mettergli sul tavolo un contratto di due stagioni oppure di una sola con opzione per un ulteriore anno, con stipendio intorno ai 3 milioni di euro netti.