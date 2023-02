L’ennesima scoperta di Maldini: “Sembra un 30enne”

Paolo Maldini ha messo a segno un altro colpo che si è rivelato vincente a distanza di tempo: tanti applausi per lui, che incisività!

Stefano Pioli ha cambiato inquadratura del Milan nelle ultime stagioni: l’allenatore rossonero ha puntato su un profilo a sorpresa che sta ripagando la fiducia del proprio tecnico.

Ancora un posto da titolare per Malick Thiaw: il centrale tedesco del Milan è stato schierato da Stefano Pioli al centro della difesa a tre. Il classe 2001 è sceso in campo dal primo minuto in occasione della sfida di campionato contro l’Atalanta: tanti complimenti sui social per l’ex Schalke 04. Tanti tweet che evidenziano commenti positivissimi per il difensore rossonero, autore di un’altra prestazione da urlo. Nella prima parte di stagione il tedesco si è accomodato in panchina per poi farsi trovare pronto.

Ciò che stupisce di Malick #Thiaw è la sicurezza, la calma e l’attenzione che esibisce Un 30enne alla 200esima di Serie A nel corpo e nella mente di un 21enne Stupiscono anche la velocità negli appoggi e il cambio di peso, non sembra un atleta di due metri — Simone Cristao (@SimoneCristao) February 26, 2023