Un argentino per l’Inter: un motorino inesauribile

L’incostanza dell’Inter è preoccupante, e il ko di Bologna rappresenta l’ennesimo campanello d’allarme di un’annata in cui la bussola è stata persa fin troppe volte. Al Dall’Ara ha impressionato la prova di un centrocampista

Nuovo ko per l’Inter che ottiene così la settima sconfitta in Serie A, la quinta lontana da San Siro in campionato, lì dove la destanza dal Napoli capolista s è fatta siderale con un proibitivo -18. I nerazzurri sono stati peraltro raggiunti dai rivali del Milan al secondo posto ed Inzaghi è stato preso di mira dalla critica e dai tifosi.

La discrepanza di rendimento tra casa e trasferta e tra le gare di campionato rispetto a quelle nelle coppe inizia a diventare un fattore di cui tener conto nella valutazione di una seconda annata col tecnico ex Lazio che sta incontrando più problemi del previsto. A Bologna l’impatto del primo tempo è stato insufficiente, così come ammesso dallo stesso Inzaghi nel post partita, e più in generale c’è stata una prova sgonfia e meno efficace rispetto alle ultime con Udinese e Porto.

Calciomercato Inter, Dominguez motorino contro i nerazzurri: una chance da non sottovalutare

Una partita quella persa contro il Bologna per mano di Orsolini che ha messo in luce tutte le qualità della squadra allenata da Thiago Motta, compresi alcuni singoli intriganti. Tra questi l’argentino Nicolas Dominguez, autentico dominatore della mediana nella sfida del ‘Dall’Ara’.

Il class 1998 è un calciatore di grande dinamismo, sostanza e corsa, tutte caratteristiche che si sono ben viste nel confronto diretto con i pari ruolo di casa Inter. Un motorino inesauribile che ha ben impressionato sotto gli occhi di Marotta e soci, e che potrebbe divenire anche opzione interessante per il futuro della mediana meneghina alla luce di un cartellino valutato sui 12 milioni e di un ingaggio ampiamente alla portata. Inoltre andrebbe considerato il filo diretto tra gli argentini e l’Inter e un contratto in scadenza 2024, quindi vicino alla fine. Domiguez a Bologna sta facendo bene e potrebbe essere monitorato qualora sbucasse l’occasione in futuro.