Il Milan ringrazia Haaland: colpo da sogno in prestito

Il Milan può provare a mettere a segno un acquisto di primissimo livello: occasione importante dalla Premier

Archiviato il bel successo con l’Atalanta a San Siro, il Milan valuta già le prossime mosse in vista della sessione estiva di calaciomercato.

Una delle operazioni che potrebbero entusiasmare il popolo rossonero può concretizzarsi in Inghilterra ed in particolare in quel di Manchester. Ha vinto un Mondiale con l’Argentina ma, evidentemente, ciò non è bastato per trovare ampio spazio anche con il suo club, il Manchester City. Il presente di Julian Alvarez parla di tanta panchina, pochi minuti accumulati ed un’ombra troppo ingombrante che viene dalla Norvegia. Alle spalle di Erling Haaland, in quel di Manchester, c’è lui. Ma Pep Guardiola è in difficoltà e non riesce proprio a fare a meno dell’ex Borussia Dortmund che quest’anno ha collezionato 33 gol e 4 assist in 33 presenze. Numeri da alieno, fuori di testa, troppo grandi anche per un talento cristallino come quello del sudamericano. ‘Tycsports’ sottolinea oggi come tra le società interessate all’argentino vi sia il Barcellona, a caccia di rinforzi di spessore per l’attacco per far rifiatare Lewandowski. Al punto che i ‘Citizens’ potrebbero anche aprire alla cessione in prestito di Alvarez, seguito per lungo tempo proprio dalla società di Laporta. Ma attenzione anche al Milan. Perchè, se Guardiola acconsentisse alla cessione a titolo temporaneo, il ‘Diavolo’ ne approfitterebbe per garantire un posto da titolare al 23enne di Calchìn.

Julian Alvarez al Milan: il sogno di Maldini

Alvarez, tra scampoli di gara e ingressi a partita in corso, ha comunque accumulato 30 apparizioni tra campionato e coppe e 10 gol all’attivo.

Acquistato nel gennaio 2022 dal River Plate per poco più di 21 milioni di euro, il classe 2000 ha firmato un contratto fino al 2027. E la suggestione rossonera, per giugno, potrebbe effettivamente accontentare tutti. Il Manchester City che vedrebbe il suo gioiello giocare con continuità ed esplodere definitivamente, il giocatore stesso prendersi palcoscenici di un certo peso in Europa ed il Milan che proprio in attacco ha mostrato limiti preoccupanti, anche per la lunghissima assenza di Zlatan Ibrahimovic. L’inamovibilità di Haaland può quindi favorire Maldini nella corsa all’argentino: Julian Alvarez è il grande sogno del ‘Diavolo’.