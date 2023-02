Proposta ‘indecente’ da Gasperini: Allegri apre per Hojlund

Il tecnico dei nerazzurri ha voglia di investire sul centrocampista di prospettiva e propone lo scambio, così risponde Allegri in ottica futura

Annata d’oro per l’Atalanta in termini di forza lavoro. Gian Piero Gasperini può vantare nuovi talenti esplosi sotto la sua guida, come ormai tradizione di un club che investe molto su chi ha qualità da vendere. Vedi Scalvini, Koopmeiners, Lookman e Hojlund.

Sul centravanti danese, in particolare, ci sono attenzioni che provengono da mezza Europa. La sua vena realizzativa ha stregato anche la Juventus, disposta a prelevarlo come eventuale alternativa a Dusan Vlahovic nell’attacco del futuro di Massimiliano Allegri. In cambio, però, l’Atalanta chiederebbe alla dirigenza bianconera il cartellino di Fabio Miretti.

Calciomercato, Miretti solo in prestito: la Juve ribatte

Questa proposta appare di difficile realizzazione per la volontà della Juventus di non cedere uno dei suoi calciatori migliori. Quantomeno non a titolo definitivo.

La soluzione potrebbe essere infatti quella del prestito, da valutare se con o senza diritto di riscatto. Per raggiungere Hojlund, quindi, i bianconeri dovrebbero mettersi in fila come tutte le altre pretendenti interessate al suo cartellino.