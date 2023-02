Juve pronta ad anticipare la Roma: Tiago Pinto non si dà pace

I bianconeri tentano il sorpasso sul mercato ai danni dei giallorossi. Allegri ha espressamente chiesto un nuovo rinforzo. La Roma deve seriamente stare attenta

Nonostante una stagione più che compromessa, la ‘Vecchia Signora’ prova a salvare, quantomeno, il salvabile e non intende perciò mollare la presa. Da quel quarto posto in campionato si era, infatti, scalati ‘ addirittura’ al tredicesimo, ma si sa: la Juventus è un osso duro ed è già tornata a ridosso della zona europea.

9 i punti conquistati dai bianconeri nelle ultime tre che, a quanto pare, hanno ritrovato un po’ più di compattezza, solidità, ma soprattutto quei Dusan Vlahovic e Angel Di Maria che tanto erano mancati fino a questo momento. Bene anche la difesa, invece, dove si sono raccolti ben tre clean sheet consecutivi nelle ultime uscite di campionato. Fondamentale, inoltre, gettare un occhio anche al futuro. In tanti diranno addio a fine stagione e tra questi c’è soprattutto Leandro Paredes (che potrebbe non essere il solo). Caso Prisma a parte, quindi, la Juventus è intenzionata a guardare avanti e a ragionare anche in ottica della prossima stagione. Diversi gli osservati speciali fino a questo momento, dove tra essi vi figura lo stesso Davide Frattesi: centrocampista su cui c’è forte anche la Roma e che la ‘Vecchia Signora’ vuole seriamente provare ad anticipare.

Calciomercato Juve, i bianconeri hanno già il piano per Frattesi: soldi più una giovane contropartita in cambio

Non solo la Roma, anche la Juventus punta a tesserare Davide Frattesi in vista della prossima estate. L’ex Monza ed Empoli è visto come uno dei centrocampisti più promettenti, e oramai affermati, dell’intera Serie A…E non potrebbe essere altrimenti.

Già 5 reti totalizzate in stagione che ne hanno, da un po’ di tempo a dire il vero, fatto di lui una delle assolute certezze del Sassuolo. Il classe ’99 è, infatti, destinato a dare il proprio addio ai neroverdi già nei prossimi mesi. In passato si era tanto parlato di Inter ma, nonostante questo, i nerazzurri non hanno mai e poi mai fatto alcun passo concreto nei confronti del calciatore. Discorso del tutto differente, invece, per Roma e Juventus (entrambe pronte a farsi avanti). Proprio questi ultimi, infatti, sembrerebbero aver già escogitato una nuova strategia. Il piano potrebbe essere quello di offrire, a Carnevali e al resto della dirigenza, un importante assegno più l’inserimento di una giovane contropartita (occhio a Iling, Soulè e Filippo Ranocchia in tal senso). Per il resto, Frattesi ha un valore economico che si aggira attorno ai 25-30 milioni di euro, ma gli ottimi rapporti che intercorrono tra i bianconeri e gli emiliani potrebbero agevolare il tutto…Cosa che era già accaduta con Locatelli in passato.