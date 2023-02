Allegri pronto a battere l’Inter: ecco il nuovo difensore per beffare Marotta

La Juventus di Massimiliano Allegri avrebbe messo nel mirino il profilo di Perr Schuurs, difensore centrale del Torino nel mirino anche dell’Inter di Beppe Marotta: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

La Juventus di Massimiliano Allegri sta lavorando con grande attenzione in vista della prossima estate di calciomercato. I bianconeri, che stanno sfidando il Torino di Ivan Juric in occasione del posticipo della 24esima giornata del campionato italiano di Serie A, devono lavorare molto in prospettiva per le prossime stagioni considerando la nuova situazione finanziaria e anche quelle che saranno le vicende giudiziarie.

Il futuro della Juventus è molto in bilico ed è dato da molti fattori a noi ancora sconosciuti finché non arriveranno le sentenze, sia in merito alla revoca o meno dei punti di penalizzazioni, sia quelle legate all’altro filone di inchieste da molti esperti ritenuto anche più grave del precedente. Nel frattempo la Vecchia Signora sta lavorando e sta programmando considerando anche le molte incertezze che l’organico presenta, soprattutto per il futuro. Basti pensare ad esempio al reparto difensivo dei bianconeri che è pronto ad una vera e propria rivoluzione nella prossima sessione di calciomercato.

Calciomercato Juventus, nuovi arrivi in difesa: occhio ad un nome dal Torino

Proprio dal Torino, nella prossima estate di calciomercato, la Juventus potrebbe pescare per rinforzare il reparto difensivo, soprattutto se dovesse arrivare una qualificazione alle coppe europee.

Il nome che potrebbe diventare caldo è quello di Perr Schuurs, centrale dei granata che in questa stagione si è messo in mostra come uno dei giocatori rivelazione, essendo fra le altre cose al primo anno nel campionato italiano di Serie A. La valutazione è circa sui 25 milioni dell’Inter e la Juventus è pronta a beffare l’Inter di Beppe Marotta che è da tempo sulle tracce dell’ex giocatore dell’Ajax, designato come nome nuovo per la retroguardia visto l’imminente addio di Skriniar e la probabile partenza di Stefan de Vrij.