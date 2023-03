La Juve saluta Cuadrado: erede low cost dalla Germania

La Juventus torna a pensare al calciomercato: in vista dell’estate, pronta la sorpresa per il post Cuadrado

Il successo nel derby della Mole mantiene alto il morale della Juventus di Massimiliano Allegri che, adesso, punta a chiudere al meglio una stagione tribolata.

Pesano enormemente sulla classifica della ‘Vecchia Signora’ i 15 punti di penalizzazione inflitti per il caso plusvalenze. In attesa di conoscere se e come verrà accolto il ricorso del club piemontese, i pensieri sono già rivolti al futuro. A quella che sarà la Juventus 2023/24, a quelli che sembrano ad essere numerosi cambiamenti all’attuale rosa nelle mani di Massimiliano Allegri. Perché vincere aiuta a vincere ed un sostegno importante lo daranno i prossimi rinforzi da consegnare all’allenatore livornese. Chi non vestirà la maglia bianconera tra un anno sarà Juan Cuadrado che rimane in scadenza alla fine di giugno e dirà addio a parametro zero alla Juventus. E le manovre di calciomercato per cercare un degno sostituto del colombiano sono già partite da tempo, con un elenco molto fitto di nomi che piacciono alla dirigenza della ‘Vecchia Signora’.

Addio Cuadrado: colpo dai rivali

Se la situazione extracalcistica che ha messo al centro dell’Inchiesta Prisma proprio la Juventus non dovesse portare esiti positivi, allora in estate si potrebbe puntare ad un mercato attento, oculato, senza spese folli.

Ed il colpo low cost per rimpiazzare Cuadrado può arrivare dai prossimi rivali di Europa League: il Friburgo. Perché Kilian Sildillia ha mostrato ottime cose in Bundesliga, è ancora molto giovane (è un classe 2002) e potrebbe essere plasmato alla perfezione da Allegri. In scadenza il 30 giugno 2024 con il Friburgo, Sildillia viene valutato intorno ai 15 milioni di euro. Un vero affare, visti i 20 anni d’età e le 26 presenze stagionali, con 2 assist vincenti, nei 2024’ collezionati con la maglia del Friburgo tra campionato e coppe. Situazione dunque in divenire ma la Juventus può davvero tentare l’affondo in estate: Sildillia in pole per rimpiazzare Cuadrado.