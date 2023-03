La Roma anticipa la Juventus: la carta vincente per Carnesecchi

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante una seconda parte di stagione ancora tutta da disputare.

Tra queste troviamo la Roma che, nonostante il futuro incerto di José Mourinho, sembra già molto attiva per rinforzare la propria rosa in estate. Il reparto che la dirigenza intende rinforzare è la porta, vista l’età che avanza di Rui Patricio. Il portoghese, infatti, ha da poco compiuto 35 anni e, per questo motivo, la Roma sembra pronta ad un grande investimento per sostituirlo. Il calciatore individuato dalla società capitolina per il ruolo di estremo difensore è Marco Carnesecchi, classe 2000 in prestito alla Cremonese di proprietà dell’Atalanta. Sul calciatore, però, è forte anche la Juventus, anche se la Roma potrebbe giocare la carta giusta per sbloccare la trattativa.

Roma forte su Carnesecchi, possibile beffa per la Juve: Tiago Pinto gioca la carta Volpato

Marco Carnesecchi, infatti, è un profilo che piace moltissimo dalle parti di Trigoria, tanto che la società sembra pronta a mettere sul piatto un giovane dal grande talento pur di riuscire a sbloccare la trattativa. Stiamo parlando di Cristian Volpato, trequartista classe 2003. Anche se ancora molto giovane, Mourinho gli ha concesso molti minuti in questa stagione, schierandolo nove volte tra campionato e Coppa Italia. Sul portiere di proprietà della Dea è molto forte la Juventus, che lo ha individuato come erede di Szczesny. I giallorossi, però, visto anche il gradimento dell’Atalanta per il classe 2003, credono di avere la carta giusta per battere la concorrenza del club bianconero. Il mercato estivo sembra già pronto ad entrare nel vivo, con la Roma che ha scelto Carnesecchi come sostituto di Rui Patricio.