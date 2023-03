Via-vai Chelsea 💥, può diventare rossonero 🔴⚫️

Importante occasione dal Chelsea per il Milan, può arrivare in estate. Tutti i dettagli e le ultime di calciomercato

La svolta col Tottenham e le due vittorie consecutive in campionato, l’ultima nello scontro diretto con l’Atalanta. Il Milan di Stefano Pioli sembra finalmente ritrovato.

“Stavamo vincendo solo per 1-0 ma non si può sempre sperare di non subire gol, oggi l’abbiamo chiusa anche se dovevamo farlo prima. È stata una grande prestazione in una gara giocata con l’energia che riconosco nei miei giocatori”, ha dichiarato l’allenatore. “L’importante era dare continuità, era un obiettivo vincere la quarta consecutiva e conoscevamo le difficoltà che affrontavamo giocando con l’Atalanta, abbiamo giocato con intensità, con energia ma anche con qualità quando avevamo la palla. Il campionato è lungo e bisogna fare tanti punti per arrivare tra le prime quattro perché questo è l’obiettivo”. L’obiettivo minimo stagionale dei rossoneri è l’accesso alla prossima Champions League, un traguardo fondamentale anche in vista del prossimo calciomercato estivo.

Calciomercato Milan, occasione Gallagher

Un’importante occasione potrebbe arrivare dal Chelsea di Potter. Dopo la clamorosa campagna acquisti di gennaio, sta trovando sempre meno spazio Conor Gallagher.

Il promettente classe 2000 potrebbe essere prestato dal Chelsea per la prossima stagione, attraverso la formula del prestito con opzione di riscatto. Gallagher, in rossonero, troverebbe continuità e spazio anche a livello internazionale. Sotto la visione dei ‘Blues’ in ottica futuro. Staremo a vedere.