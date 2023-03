Addio Juve, resta in A: il Milan ha deciso

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante una seconda parte di stagione ancora tutta da disputare.

Nonostante una seconda parte di stagione da giocare, molte società sembrano già proiettate al calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Una delle società più attive nella programmazione della prossima stagione è il Milan, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli in estate. Oltre alla questione legata ai rinnovi contrattuali, su tutti quello di Rafael Leao, la dirigenza rossonera sembra intenzionata a rinforzare il centrocampo, che necessità di ulteriore qualità. A tal proposito, un calciatore è stato proposto, ma non suscita particolare interesse all’interno della società.

Paredes cerca squadra, proposto al Milan: risposta negativa

Come detto, nonostante una seconda parte di stagione ancora tutta di disputare, il Milan sembra già iniziare a programmare la prossima stagione, sia per quanto riguarda i rinnovi che possibili nuovi acquisti.

Il centrocampista proposto alla dirigenza rossonera è Leandro Paredes, oggi alla Juventus ma di proprietà del Paris Saint Germain. Il ragazzo argentino, infatti, non sarà riscattato dalla Juventus per via della stagione deludente svolta fin qui. La volontà di Paredes, però, è quella di non restare a Parigi, visto che troverebbe poco spazio per mettersi in mostra. Proprio per questo motivo è stato offerto al Milan, che ha deciso di non proseguire i discorsi. I motivi dietro il no da parte dei rossoneri, sono legati al salario percepito dal classe 94 e dalla stagione non entusiasmante disputata con la vecchia signora. Con il Milan deciso a guardare altrove, per Paredes il ritorno in Francia si fa sempre più vicino. La speranza del calciatore, è quella di trovare una nuova squadra per potersi sentire ancora importante.