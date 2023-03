Addio Juve: firma UFFICIALE e clausola folle

Il calciatore, vecchio pallino della Juventus, ha trovato un clamoroso accordo di rinnovo di contratto con il suo club che lo blinda anche nel prossimo futuro con una maxi clausola

La Juventus dovrà cambiare qualcosina a livello d’organico la prossima stagione. Un ridimensionamento necessario, per tamponare le grosse perdite avute in bilancio e scacciare i demoni di ulteriori procedimenti disciplinari. Il reparto di centrocampo sarà quello maggiormente ritoccato, a seguito delle numerose assenze.

Da Rabiot a Paredes, passando per Zakaria e Arthur: il tecnico Massimiliano Allegri dovrà fare attente valutazioni assieme al suo staff e la dirigenza bianconera. Anche per capire in che misura chiamare rinforzi. Ebbene uno degli obiettivi recenti di mercato, Sergi Roberto, può essere ufficialmente depennato dalla lunga lista.

Calciomercato Juve, niente Sergi Roberto a disposizione di Allegri

La motivazione è semplice. Il polivalente difensore e centrocampista ha infatti deciso di rinnovare il contratto in scadenza con il Barcellona di un altro anno, convinto dalle promesse di Xavi e l’importanza che riveste tra i ‘Culers’.

Come se non bastasse, la presidenza in mano a Laporta ha ben pensato di blindare il calciatore anche da occhi indiscreti. Nel suo contratto è stata infatti apposta una clausola rescissoria folle da 400 milioni di euro. Giusto due spicci, per evitare che la stessa Juventus bisognosa potesse metterci su le mani a parametro zero. Il club torinese dovrà quindi sondare altrove. Mai dire mai, però, per giugno 2024.