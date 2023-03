Il prescelto è Maignan: scambio da urlo col Milan

Un top club che milita in Premier League vorrebbe acquistare Mike Maignan e starebbe pensando di avanzare una proposta di scambio al Milan

Che il Milan sia rinato è sotto gli occhi di tutti. Dopo un gennaio a dir poco disastroso, la squadra targata Stefano Pioli ha inanellato una serie di successi du misura recuperando terreno e soprattutto fiducia. Gran parte del merito, in tal senso, va dato senza dubbio al mister emiliano.

L’ex Fiorentina, infatti, ha sperimentato, passando alla difesa a tre e inserendo stabilmente nell’undici titolare Malick Thiaw. Una scelta che ha dato eccome i suoi frutti fino a questo momento, con il ‘Diavolo’ che ora occupa la terza posizione della classifica (47 punti, gli stessi dell’Inter seconda). Adesso sì che si può guardare alle prossime sfide con molto più ottimismo. La vittoria ai danni dell’Atalanta è una conferma netta della ripresa evidente del Milan. Squadra completamente guarita dunque? A prescindere è bene andarci piano, però i segnali di certo sono più che positivi. Estremamente importante, inoltre, il ritorno a pieno regime di Zlatan Ibrahimovic, il quale domenica scorsa ha rimesso piede sul rettangono verde di gioco dopo un lunghissimo e travagliato percorso di recupero dal suo infortunio al ginocchio. Ma quello del campionissimo svedese non l’unico rientro assai significativo per il club rossonero. C’è anche un certo Mike Maignan, rimasto ai box per diverso tempo e ora tornato finalmente a proteggere i pali della porta del ‘Diavolo’.

Calciomercato Milan, Chelsea su Maignan: scambio con Pulisic

Non si può fare a meno a lungo di un calciatore del genere. Il francese è uno degli estremi difensori più forti (se non il migliore in assoluto della Serie A), tant’è che i grandi club europei hanno posato lo sguardo su di lui in ambito di calciomercato. E qui entra in gioco il Chelsea targato Potter, che sta attraversando un periodo di crisi nera in termini di prestazioni e risultati.

Kepa non convince a pieno i ‘Blues’ e Mendy può andare via. Da qui nasce il desiderio della compagine londinese di acquistare un nuovo portiere e il prescelto, in tal senso, sarebbe proprio Maignan, la cui valutazione si attesta intorno ai 50-55 milioni di euro. Il Chelsea, dal canto suo, sarebbe disposto ad inserire nell’affare il cartellino di Christian Pulisic (prezzo sui 45), elemento non centrale nei piani della società inglese. Una proposta che potrebbe stuzzicare il Milan, a maggior ragione considerando l’intricata situazione relativa al futuro di Leao. Il tempo darà i suoi verdetti.