Di Maria futuro in bilico: l’annuncio di Allegri in conferenza

Giornata di vigilia per la Juventus, con Massimiliano Allegri intervenuto nella consueta conferenza stampa pre partita per presentare la sfida contro i giallorossi.

Oltre ad analizzare la gara di domani, però, il tecnico livornese si è soffermato anche sul futuro di alcuni calciatori. In particolare su Angel Di Maria, autore di una grande stagione che lo vede a quota sette reti e altrettanti assist in 22 partite disputate tra campionato e coppe. Il Fideo vedrà scadere il proprio contratto con la vecchia signora al termine della stagione, e almeno al momento non sembrano esserci novità in merito ad un possibile rinnovo.

Allegri in conferenza esalta Di Maria: “Giocatore straordinario”

Come detto, oltre ad analizzare il big match dell’Olimpico contro la Roma, Massimiliano Allegri si è soffermato anche sul futuro di Angel Di Maria in maglia bianconera.

A tal proposito, il tecnico bianconero ha dichiarato che “i campioni è meglio averli sempre a disposizione, Angel è un giocatore straordinario. Di questo però si occupa la società: le priorità sono ben altre adesso, anche se c’è stato il rinnovo di Danilo. Bisogna vedere anche quali sono esigenze dei giocatori”. Non si sbilancia molto Allegri, anche se ha fatto chiaramente capire come sia importante avere un calciatore di queste dimensioni all’interno della rosa. Decisiva sarà soprattutto la volontà del campione del mondo, che potrebbe anche decidere di tornare in Argentina per chiudere la propria carriera. La speranza di Allegri, però, è che la società possa convincerlo a restare un’altra stagione a Torino. La cosa certa, è che non dovrebbe mancare molto tempo prima di una decisione definitiva sul futuro del classe 1988.